Se billedserie Johnny Vinkel. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Nye skribenter: Roskildes puls Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye skribenter: Roskildes puls

Roskilde Avis - 08. februar 2017 kl. 07:09 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge begynder en nye runde med klummeskribenter, der på hver deres måde og fra hver deres vinkel tager pulsen på Roskilde i avisens weekendudgave.

Som nye medlemmer af panelet har vi leder af Vibys kulturhus Kulturcosmos Caroline Stokholm Clemmensen og mangeårig rektor på Himmelev Gymnasium Johnny Vinkel.

Atter engang har vi fornøjelsen at byde velkommen til selvstændig kommunikationsrådgiver og formand for erhvervsforum Marie-Louise Munter og formand for Roskilde Handel og ejer af butikken Wagner Svend Overgaard.

Caroline Stokholm Clemmensen er uddannet cand kom i blandt andet Kultur- og områdestudier på RUC.

Hun er opvokset i Roskilde og flyttede til Viby i slutningen af 2011.

I 2012 luftede hun ideen om et kulturhus og fik samlet en gruppe, der dannede foreningen, der senere blev til Kulturcosmos. Allerede i 2013 fik foreningen eget hus.

I 2016 blev hun ansat som kulturhusleder og har en hverdag med 45 frivillige, der laver alt fra jazz over loppemarkeder til droneflyvning, fællesspisning og meget andet.

Sidste år havde kulturhuset hele 10.000 besøg.

Caroline forklarer, at foreningen formidler og skaber kultur og er med til at gøre Viby til et attraktivt sted og bo.

- Vi er med til at gøre Viby til et godt sted at bo og til at tiltrække folk fra København, der gerne vil være med til at skabe kultur.

Man kan læse ordene fra skribenterne på skift frem til sommerferien.

Man kan også læse dem på vores side www.roskildeavis.dk.

Caroline er den første skribent, der har ordet. God fornøjelse med læsningen.