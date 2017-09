Klaus, Martina, Esther og Hubert, foran deres nye hjem i Kilehusene mellem Roskilde og Svogerslev. (Foto: Peter Jarvad) Foto: PeterJarvad

Nye boliger blev revet væk 48 rækkehuse i Kristiansminde solgt, før de er færdige

Roskilde Avis - 02. september 2017 kl. 00:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede et halvt år før færdiggørelsen af de 48 rækkehuse Kilehusee i Kristiansminde, kunne projektudvikler MT Højgaard melde alt udsolgt i dette nye boligområde mellem Roskilde by og Svogerslev.

Fire af Kilehusenes nye beboere er parret Klaus og Martina med børnene Hubert og Esther på to og fire år, der flyttede ind 1. juli.

Nørrebro-lejligheden blev for trang, og da parret i efteråret 2016 faldt over boligprojektet på nettet, købte de hurtigt derefter et af de kommende rækkehuse. Familien faldt for naturen, Roskildes mange muligheder samt indretning og arkitektur.

- På det tidspunkt var her kun en byggeplads, men vi gik et par ture i området og var begge helt vilde med nærheden til naturen på den ene side og Roskilde på den anden. Der er skov, strand, shopping, og alt andet man kan ønske sig inden for ganske få kilometer, siger Martina Vöge Borch-Jensen, der snart starter på nyt job på en folkeskole få kilometer fra det nye hjem i Roskilde.

Lever op til forventninger

Inden købet skulle parret træffe en hurtig beslutning. Kilehusenes popularitet betød nemlig, at de kun havde fem dage til at ordne alt det økonomiske og juridiske omkring handlen. Efter det var gået i orden, var der ventetiden på knapt et år tilbage, inden de kunne flytte ind.

- Købsprocessen var lidt speciel, fordi der ikke var en prøvebolig at se endnu, og fordi vi skulle handle hurtigt for at få et af husene. Derfor købte vi ud fra tegninger, computeranimerede billeder og så en rigtig god mavefornemmelse.

- Vi er meget glade for endelig at være flyttet ind, og indtil videre har det levet op til alle vores forventninger og mere til. Området er dejligt, og bygherren har efter vores mening ramt godt med arkitektur og materialevalg, lyder det fra Klaus Dahl Jensen.

Christina Jørgensen, der er divisionsdirektør i MT Højgaard og ansvarlig for Kilehusene-projektet, er glad for husenes popularitet.

- Det er ikke normalt at have udsolgt mere end et halvt år inden, de sidste huse er færdigbygget. Priserne er blevet reguleret en smule, fordi vi har prioriteret, at der ikke skulle stå tomme huse, når vi er færdige med at bygge.

Kilehusene er tegnet af Holscher Nordberg Architects A/S og produceret af Scandi Byg A/S på deres fabrik i Løgstør. Som navnet antyder, har husene form som kiler, hvilket i flere af husets rum frigør plads til små "hyggeoaser" og opbevaring. De 48 identiske rækkehuse er opført i halvcirkler med opholdsrum, terrasse og have vendt ud mod den grønne Svogerslev-kile.

Rundt om husene er der anlagt legeplads, stier, græsarealer og grillplads.

De indflyttede familier består af både børnefamilier, enlige forældre og ældre ægtepar. Det giver en mangfoldig beboersammensætning i Kilehusene.

De sidste rækkehuse i Kilehusene er bygget færdige og klar til indflytning i december måned.

