Ny skole i Trekroner: Beboere sprænger prognoser ved at få mange børn

Det er ikke mange årtier siden, at Trekroner var en pløjemark med et universitet på. I dag er husene skudt op overalt i området, og skolen bliver fra næste skoleår udvidet fra tre til fire-sporet.

Men allerede fra skoleårets start i 2018 er Trekroner Skole atter for lille. Holder prognoserne er der nemlig allerede behov for et femte spor i i hvert fald 0.klasse. Og der er så meget pres på faglokalerne, at der ikke er plads til alle eleverne.

Prognoserne bliver sprængt fordi indbyggerne i bydelen får mange flere børn end forventet, og at der bliver bygget langt mere end først beregnet, fortæller formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen (S).

Ny skole

For at der skal være plads til de mange skolebørn i Trekroner, har politikerne sat forvaltningen til at undersøge mulighederne for en ny skole.

Her skal de blandt andet se på, hvor den kan ligge, og hvor stor den skal være.

Forvaltningen skal også undersøge, hvad det vil betyde, hvis der i stedet bliver bygget en ny skole for de yngste eller ældste. Sådan at Trekroner får en skole for store elever og en for de mindre.

Politikerne forkastede en ide om, at bruge nogle lokaler, der står tomme på RUC, til nogle af eleverne.

Alene det at sætte lokalerne i stand, ville nemlig betyde en udgift på 18,5 mio. kroner.

På grund af pladsmangel er det problematisk at udbygge skolen.