Ny og erfaren kirketjener

- Det kan godt være, det lyder skørt, at man som kirketjener bruger sine fridage på at gå i kirke, men det giver mening for mig. Jakobskirken er sådan et spændende rum at komme i. Ikke bare på grund af arkitekturen og udsmykningen, også fordi der er sådan en god atmosfære. Man bliver simpelthen i godt humør, bliver taget godt imod, og hurtigt en del af menigheden. Og så er programmet i Jakobskirken ambitiøst og alsidigt. Der er noget for enhver. Det der med særlige søndag for eksempel, det er da genialt.