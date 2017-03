Forfatter og journalist Finn Halfdan sidder i kontoret, hvor han har udsigt over Stændertorvet og Domkirken, ligesom hans hovedperson Maya. Hun er journalist på Roskilde Avis.(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Ny krimi:Mord på Roskilde Avis

Roskilde Avis - 02. marts 2017 kl. 06:32 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maya sidder på redaktionen på Roskilde Avis. Hun kigger ud over Stændertorvet og Roskilde Domkirke. Hun følger to mænd med øjnene og konkluderer, at det er betjente i civil. Hun spekulerer over, hvor de skal hen og undrer sig, fordi hun ikke genkender dem, da hun som avisens krimireporter kender de fleste betjente i byen.

Kort efter står de to mænd på redaktionen og er i færd med at afhøre en forskrækket Maya. De sigter hende for mord på en person, hun netop har været på romantisk weekend med.

Maya er hovedpersonen i Finn Halfdans nye krimi, De uskyldige døde, der udkommer i denne uge.

For et år siden

For præcist et år siden var forfatteren og journalisten Finn Halfdan rundt på Roskilde Avis for at finde ud af, hvordan lokalerne var indrettet. Hvordan udsigten var. Indsnusede stemningen og meget andet.

Han spurgte selvfølgelig pænt om lov og fortalte, at han skulle bruge det hele til sin nye krimi, som han nu er blevet færdig med.

Forleden kom han forbi redaktionen med den trykte bog på 402 sider, der er sprængfyldt med spænding fra Roskilde.

Læsere af Roskilde Avis vil sandsynligvis synes, det er sjovt at kunne genkende flere artikler og episoder, de har læst om i avisen i årets løb. For eksempel har Stjerneløbet en helt central placering, og det har artikler om graffiti også.

Avisen er byens hjerte

Det er ikke tilfældigt, at Finn Halfdan har henlagt handlingen i sin anden bog til at foregå på Roskilde Avis.

- Avisen er byens hjerte. Den har en lang historie og betyder meget for byen, forklarer Finn Halfdan.

Samtidig mener han, at Roskilde er den perfekte provinsby til handlingen.

- Byen har den rette størrelse, alle kender byen, og så har den en helt speciel baggrund og historie, forklarer Finn Halfdan.

Hans ønske er, at folk skal kunne genkende sig selv, stemningen og karaktererne i bogen.

- Læserne skal føle sig hjemme i byen.

Ligesom han selv gør, når han går rundt i byens gader og stræder og fornemmer stemningen.

By og natur

Finn Halfdan flyttede til Roskilde for to år siden.

Han kommer oprindeligt fra Jylland og har boet i København tæt på sin arbejdsplads DR-byen i 15 år.

Han arbejder som journalist og redaktør på TV-avisen, når han ikke skriver bøger.

Valget til ny hjemstavn faldt på Roskilde, fordi byen emmer af miljø, den er omgivet af natur, og det er hurtigt at komme til København.

Elsker køer og pauser

Finn Halfdan er en af de nok få mennesker, der sætter pris på ventetider og køer i hverdagen.

Her hiver han Ipadden frem og begynder at skrible på livet løs.

- Det bedste jeg ved er at vente i lufthaven, så ved jeg, at jeg får meget tid til at skrive.

Ideer om handling og plot får han på løbe- og cykelture i Roskildes kurvede landskab, som han nyder at pløje sig igennem.

Og det er da også en af grundene til, at byen har fået en stor plads i hans hjerte.

Bogen er udkommet på Peoble's Press.