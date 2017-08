Erhvervsforum fik mange virksomheder som medlemmer, fordi organisationen kunne skabe gode netværk. Siden overtog den også opgaven med erhvervsfremme og markedsføring af turismen for kommunen. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Ny chance til Erhvervsforum - igen udbud med erhverv og turisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny chance til Erhvervsforum - igen udbud med erhverv og turisme

Roskilde Avis - 31. august 2017 kl. 00:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsforum og andre private firmaer, der kan være interesserede i at udføre opgaven med erhvervs- og turisme-fremme for Roskilde kommune, får en ny chance for at byde på denne opgave.

Sådan blev resultatet, da de snævert flertal i byrådet gik ind for dette forslag fra den konservative Lars Lindskov. For stemte S, SF, R og K, som lige nøjagtig har 16 mandater ud af byrådets 31 medlemmer.

Dermed ændres en beslutning fra byrådets møde i juni, da et overraskende flertal pludselig besluttede, at både opgaven med erhvervsservice overfor nye virksomheder og iværksættere samt arbejdet med at markedsføre turistbyen Roskilde skulle føres tilbage til kommunen.

Dengang var forslaget stillet af Enhedslisten, og da både Venstre samt Dansk Folkeparti helt uventet stemte for denne 'kommunalisering' eller 'afprivatisering', var der pludselig et flertal på 15 mod 14, fordi flere fra S og SF var fraværende.

I de sidste fire år er opgaven blevet udført af Erhvervsforum Roskilde, men bl.a. Venstre mente, at en rapport havde dokumenteret, at det ikke var foregået på en tilfredsstillende måde.

Enhedslisten havde stillet sit forslag ud fra en principiel holdning imod 'privatisering', og partiets leder i byrådet Henrik Stougaard blev også meget overrasket, da de to borgerlige partier V og DF pludselig stemte for.

Flere penge til opgaven

Siden denne beslutning har der været en heftig diskussion, især mellem Konservative og Venstre om, hvad der er 'rigtig borgerlig' politik.

Lars Lindskov (K) har kritiseret V kraftigt for på denne måde at modvirke en 'privatisering' af kommunale opgaver, når det var muligt.

Venstre har svaret, at opgaven i det konkrete tilfælde ikke er blevet løst godt nok og har samtidig kritiseret byrådets store parti S for ikke at komme med et ordentligt udspil i denne sag.

I sin begrundelse for at få sagen rejst igen, hvilket er meget usædvanligt, havde Lars Lindskov denne gang argumenteret med, at de forskellige erhvervsorganisationer også ønskede en privat løsning.

Lindskov er formand for Roskildes Erhvervsudvalg, der bl.a. har repræsentanter for DI, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.

I det budget-forlig for 2018, som et stort flertal med S, V, SF, R og K netop er blevet enige om, udvides bevillingen til Roskildes Erhvervsindsats med ekstra 5 mio., så den i alt kommer op på godt 11.

Dermed vil opgaven også blive mere interessant for de private aktører at byde på, og det kan få flere aktører til at komme med et tilbud

Borgmesterens kæreste i skudlinjen

Bag den forvirrende ideologiske diskussion gemmer sig et andet opgør, hvor den socialdemokratiske borgmester Joy Mogensens kæreste Jens Müller er i skudlinjen.

Han er direktør i Erhvervsforum, der modtager kommunale driftsmidler på adskillige millioner om året for at klare opgaven med erhvervs- og turisme-fremme.

Dermed er borgmesteren blevet inhabil i alle sager, der handler om, hvordan Erhvervsforum løser disse opgaver for kommunen.

Af samme grund måtte Joy Mogensen udenfor døren, da byrådet igen behandlede sagen.

Med den nye beslutning skal opgaven med erhvervs- og turisme-fremme atter sendes i udbud til sommeren 2018.

Egentlig udløber den nuværende kontrakt allerede til nytår, men Erhvervsforum får så forlænget sin nuværende aftale med et halvt år, indtil der er fundet en ny operatør efter det nye udbud. tk