Nielsen-banden skyder FCR til tops

Nielsen-banden med de to farlige angribere Emil og Morten skød FC Roskilde til tops i 1. division, hvor holdet nu er på 2. pladsen efter en 4-0-sejr ude over bundproppen fra AB i Gladsaxe.

Den flotte placering har selvfølgelig skærpet fodbold-interessen i Roskilde og vil samtidig gøre det lettere at få gennemført planen om et nyt stadion i Rådmandshaven.

Gennem efteråret kneb det lidt for hurtige Emil Nielsen at finde ind i holdets spil efter sin hjemkomst fra norske Rosenborg. Men vinterpausen har åbenbart gjort ham godt, så det var den gamle farlige Emil fra opryknings-sæsonen for to år siden, som de medrejsende FCR-fan kunne glæde sig over til forårspremieren i Gladsaxe.