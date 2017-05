Send til din ven. X Artiklen: Nej til fidus med fjernvarmen i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til fidus med fjernvarmen i Roskilde

Roskilde Avis - 31. maj 2017 kl. 17:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I modsætning til andre kommuner som f.eks. Herning vil Roskilde under ingen omstændigheder hive penge ud af sit fjernvarmeselskab og ladet forbrugerne betale for det, er byrådet helt enig om.

I den midtjyske by ventes de 19.000 forbrugere at få en samlet ekstra regning på 172 millioner kroner om året. Dvs. over 9.000 kroner om året.

Både borgmester Joy Mogensen og formanden for Plan- og Teknik-udvalget Torben Jørgensen har tidligere afvist at bruge den fidus i Roskilde.

Men nu bliver det altså officielt besluttet af byrådet efter et forslag fra S-ordfører Karim Arfaoui:

- Vores forsyningsmodel er baseret på princippet om, at virksomheden skal 'hvile i sig selv', og det har givet billig og sikker forsyning til forbrugerne. Derfor skal Roskilde kommune ikke bruge en regnskabsmæssig finte for at trække penge ud af det forsynings-selskab, hvor vi er den største aktionær. På den måde sikrer vi, at borgerne får den billigst mulige fjernvarme, forklarer han.

Løber åbne døre ind

Venstres tekniske ordfører Peter Madsen, der samtidig sidder i bestyrelsen for selskabet FORS, som Roskilde ejer sammen med Lejre og Holbæk, er lidt forbavset over, at dette forslag kommer frem nu:

- Både borgmesteren og telnik-formanden har jo allerede lovet det, og deres ord må vel være til at stole på, uden at man behøver at gentage det.

- Samtidig er Folketinget ved at vedtage en lov, så de kommuner, der bruger denne fidus, mister et tilsvarende beløb fra staten.

- Derfor synes jeg, at min gode byrådskollega Karim Arfoui 'løber åbne døre ind' med sådan et overflødigt forslag.

tk