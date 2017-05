Send til din ven. X Artiklen: Nedbrudte tabuer giver vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedbrudte tabuer giver vækst

Roskilde Avis - 17. maj 2017 kl. 00:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fokuseret indsats for at nedbryde tabuer om tandproteser har skabt vækst hos Tandprotetikeren i Roskilde, der startede som en solovirksomhed, men nu beskæftiger syv medarbejdere.

Alder, forfængelighed og en følelse af selv at være skyld i skaden. Der kan være mange grunde til, at det er vanskeligt at erkende, at ens naturlige tænder af den ene eller anden årsag ikke kan klare jobbet mere.

En helhjertet indsats for at nedbryde tabuer har gjort flere roskildensere trygge ved den erkendelse, viser de sidste fire års vækst hos Tandprotetikeren i Roskilde, hvor klinikken har mere end tredoblet omsætningen og i 2016 modtog Dagbladet Børsens erhvervspris, Gazelleprisen.

Ingen pinlige tænder

- Mange patienter føler, at det er pinligt at erkende, at de har problemer med tænderne.

De tror, at det er et resultat af manglende hygiejne eller dårlig pleje. Vi forsøger at forklare dem, at det ofte ikke er tilfældet, siger Pia Senika, der er klinikchef hos Tandprotetikeren i Roskilde og fortsætter:

Mange gange skyldes problemerne i stedet sygdom, genetik eller ren og skær alderdom

- Mange giver udtryk for, at de er glade for det, de får lavet. Det fornemmer vi også ved, at de spreder ordet til familie, venner og bekendte, der måske bøvler med tænderne, siger Pia Senika.

Hun vurderer, at netop det er med til at nedbryde tabuerne.

Hver tredje har proteser

De færreste får lov til at beholde alle deres naturlige tænder hele livet. I dag har hver tredje roskildenser en eller flere tandproteser.

- Vores opgave er at sørge for, at patienterne er trygge og velinformerede og hjælpe dem til at få deres smil tilbage, siger Pia Senika.

- Det betyder, at vi er med fra dag et, hvor patienten træder ind i klinikken med ønske om vejledning, til patienten forlader os med nye proteser.

- Herefter er vi med i genoptræningen, hvor patienterne vænner sig til proteserne og ser dem samtidig til kontrol en gang hvert år.

Tandprotetikeren består af 24 klinikker over hele landet.

Kæden giver landsdækkende tryghedsgaranti og tilbyder pengene tilbage, hvis man ikke er tilfreds med det færdige resultat. Den lokale klinik ligger på Algade10, 4000 Roskilde. www.tpt.dk.