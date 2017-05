Narkobilister i politiets kløer

Lørdag aften klokken 20.15 standsede politiet en bil på Hovedvejen i Osted. Det fik de tre unge gutter i bilen til at kaste en joint ud af et vindue. Det viste sig at være et uklogt træk, da politiet besluttede at ransagde de tre og bilen. På den måde dukkede 110 gram hash, 10 gram kokain og 3 gram MDMA op. Ved en ransagning af hjem fandt politiet yderligere 314 gram hash og 41 gram MDMA.