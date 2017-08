Kongebakkens mangeårige slagter Mogens Koppel, hvis forretning nu er overtaget af sønnen Allan, var blandt tilhørerne til byrådets diskussion om nye boliger ved Knud Den Stores Vej.

Naboer protesterer på Kongebakken: Er tilflytterne bedre end de gamle borgere

Roskilde Avis - 01. september 2017

- Er tilflyttere bedre for kommunen end os gamle borgere, der har boet i Roskilde gennem mange år. Det her er en urimelig forskelsbehandling.

Sådan spurgte flere af de naboer, der onsdag var mødt frem i byrådet for at stille kritiske spørgsmål til et nyt byggeri på Knud Den Stores Vej 23 i Kongebakken-kvarteret.

Her vil en bygherre ændre en tidligere erhvervsejendom overfor det lokale center, hvor der tidligere var bl.a. bank og posthus. Ifølge projektet skal det ændres til fire boliger i to etager.

Men naboerne mener, at det ikke passer ind i området, hvor der er parcelhuse til den ene side. Desuden vil det give et generende indblik i deres haver.

Derfor ønskede de, at der skulle laves en helt ny lokalplan med præcise regler for området, før et byggeri kunne starte.

De kritiske spørgsmål blev stillet af Bodil Skov Jensen og Laurids S. Lauridsen, Naomi Harbison-Hansen og Henrik S. Hansen samt Anne Marie Hasselholm Linander.

Stiller betingelser

På byrådets vegne svarede formanden for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen (S), at området i øjeblikket kun er reguleret af kommuneplanen - ikke en lokalplan - og den udelukker ikke boligbyggeri, selv om arealet oprindelig er udlagt til erhverv.

Derfor mente han, der ikke var grundlag for at stoppe byggeriet, men lovede, at kommunen ville stille betingelser mod generende indblik i nabo-haver.

Politisk vilje

Venstres ordfører på det tekniske område, Peter Madsen, mente, at det var et spørgsmål om politisk vilje til at lytte til naboernes ønsker eller ej.

- Kommunen kan absolut godt forlange, at der laves en lokalplan for dette område, inden en ombygning går i gang. Men det ønsker Socialemokratiet, Enhedslisten og det øvrige flertal åbenbart ikke.

- Jeg forstår ikke, at man nægter borgerne mulighed for at komme frem med dres mening ved at starte arbejdet med en lokalplan. På den måde bliver man som folkevalgt jo bare en forlænget arm for administrationen uden egne meninger, forklarede Peter Madsen.

- I et almindeligt parcelhusområde må man kun bebygge med 33 procent, men ved at bruge denne smutvej på et gammelt erhvervsområde kommer man op på 50 procent, forklarede han.

Karsten Lorentzen (DF) var på samme linje og mente, at kommunen skulle lytte mere til borgerne i denne sag.

Brug for boliger

Janus Paludan (El) mente, at byrådets flertal også lytter til borgerne i denne sag.

- Når vi har hørt de forskellige argumenter, træffer vi en beslutning. Her spiller det ind, at mange gerne vil bo i Roskilde, så derfor må vi også skaffe nye boliger.

Lars Lindskov (K) mente, det var forkert at ændre dette område til boliger. Han ønskede fortsat mulighed for erhverv på arealet, fordi mange iværksættere og mindre firmaer nu er interesseret i at rykke til Roskilde, og de ville passe fint ind her.

Jeppe Trolle (R) støttede muligheden for at bygge boliger for at skabe udvikling i kommunen.

Lars Berg Olsen (V) fandt, at denne accept åbner en bagdør til at hæve bygningsprocenten til 50 i boligområderne.

Daniel Prehn (S) lagde mest vægt på, at Roskilde har brug for flere boliger:

- Mange vil gerne flytte hertil, men de har svært ved at finde et sted at bo. Hvis kommunen ikke gør noget, får vi færre indbyggere, eller også bliver det alt for dyrt at bo her.

Ved afstemningen stemte 18 fra S-SF-EL-R for grønt lys til de nye lejligheder, mens V-K-O var imod.

