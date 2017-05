Se billedserie Foto: Anette Gundlach

Mor og to voksne børn har åbnet Loppelounge

Roskilde Avis - 31. maj 2017

Rulletrappen kører ned og et 1.000 kvadratmeter stort lokaler med sofakroge, en gammel grammofon, inventar til hjemmet, børnetøj og meget andet breder sig ud for øjnene af en, mens man langsomt bliver ført nærmere og nærmere.

For lidt over to uger siden åbnede familien Mortensen, der har boet rundt omkring i Roskilde i det meste af deres liv, den store butik Loppe Lounge i det gamle Kvicklys kælderlokaler.

Mor Bodil fik ideen, efter hun havde været på sydsjælland tilbage i 2015. Her havde hun set noget lignende.

Hun sagde til sønnen Jesper og datteren Marianne, at sådan et sted kunne hun godt tænke sig at åbne. Familien gik i tænkeboksen et halvt års tid for at opfylde mors drøm.

I starten af 2016 åbnede de en butik i Glostrup, hvor Marianne i øjeblikket står, og dette forår er turen kommet til Roskilde.

Bodil tager sig af kontorarbejdet, mens hendes voksne børn står for butikkerne.

At det netop er blevet disse to byer, familien har indtaget, er fordi, det er her, de opholder sig mest, forklarer Jesper.

Hygge og fund

Jesper viser rundt i lokalet, hvor der er god plads mellem de fyldte stande, så man har rum til at kikke, uden at gå i vejen for andre.

Rundt omkring kan man sætte sig ved borde for at puste ud mellem indkøbene eller for at udfylde sedler til de ting, man vil sælge.

Der er også kaffe på kanden, så man kan bruge al den tid, man har brug for, siger Jesper.

Han er begejstret for at have fået fingrene i kælderen med den attraktive placering, som familien har haft kik på længe.

Han er sikker på, at kombinationen af Loppe Lounge, Superbrugsen og FDB-møber i det gamle Kvicklyhus er en kombination, der kan trække mange mennesker til.

Selv er han ofte kommet på adressen, og han husker tydeligt det hedengangne Schou Epa, hvor familiens indkøb blev lagt, da han var barn.

Historien om stedet kan man se ved butikkens indgang, hvor der hænger billeder fra Roskilde Lokalarkiv.

Der er blandt andet et foto fra den første åbningsdag i Schou Epa, hvor kunderne stordi en lang kødrand for at komme ind i det nye indkøbsmekka.

Man kan også se et foto fra Hestetorvet, hvor bilerne med pudsige farver stod parkeret tilbage i 70'erne, og hvordan de små huse i gaden så ud, før kvickly-huset blev bygget.

Historien er vigtig på et sted, hvor der sælges genbrugsguld. Desuden skaber den en hyggelig atmosfære, hvor man har lyst til at opholde sig, forklarer Jesper, mens han gør klar til at åbne for kunderne, der snart forventer at kunne komme ind.

Der er allerede gengangere blandt de besøgende. Udvalget skifter nemlig hurtigt, så det er med at være der på det rette øjeblik.

Fakta

Hvis man er interesseret i en stand, kan man gå ind på loppelounge.dk eller komme forbi.

Man lejer typisk standen i to eller fire uger. Nogle vælger også at leje for et helt år.

Loppelounge tager 15 procent af indtægten på de solgte varer. Til gengæld sørger de for salg, hygge og kaffe til kunderne.

Stedet har åbent alle dage. I hverdage er det fra 10 til 18, i weekenden fra 10 - 15.

