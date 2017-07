Se billedserie Byrådsmedlem Jonas Paludan talte ved demonstrationen for mangfoldighed på Hestetorvet. Foto: Mie Neel

Moddemonstration for mangfoldighed: Vandt 4-1

Roskilde Avis - 16. juli 2017 kl. 00:44 Af Foto: Mie Neel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Moddemonstrationen for mangfoldighed i Roskilde vandt med mindst 4-1 over muslim-modstanderne lørdag eftermiddag. De samlede nemlig langt over 300 deltagere i kortere eller længere tid på Hestetorvet, mens der kun var 65 deltagere i Allehelgensgade for at kræve den nye moske lukket.

Byrådsmedlem Jonas Paludan (El) talte om vigtigheden af at bevare et demokrati med plads til alle mennesker, selv om man er forskellig:

- Når jeg har valgt at slå mig ned her i Roskilde, så er det, fordi vi her netop har forstået at mennesker med forskellig kulturel, etnisk og religiøs baggrund uden problemer kan leve sammen i fred og fordragelighed.

- Hvor er de religiøse konflikter, hvor er der brand i gaden? Sagen er den, at der ikke er nogle konflikter, der er ingen brand i gaden.

- Når man går ud i virkeligheden, så opdager man at der ikke er noget at være bange for. Man opdager måske også, at det værste man kan gøre det er at generalisere mennesker til grupper.

- Muslimer er ikke bare muslimer, kristne er ikke bare kristne, ateister er ikke bare ateister. De er forskellige og mangfoldige. Det burde ikke være svært at forstå.

- Vi er forskellige, vi tolker forskelligt og vi er nødt til at møde det enkelte menneske der hvor personen befinder sig i livet.

- Her i forsamlingen ser jeg mange mennesker, som jeg i tidens løb har krydset verbale klinger med. Den debat ender aldrig, og vi skal blive ved med at diskutere med hinanden. Vi er nødt til at se hinanden i øjnene i respekt for de forskelligheder, vi har og samtidig glædes over mangfoldigheden i vores samfund.

- Tak fordi I minder os om mangfoldighedens styrke.

tk