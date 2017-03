Send til din ven. X Artiklen: Mistanke om prishop i ny svømmehal: Ugler i bassinet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistanke om prishop i ny svømmehal: Ugler i bassinet

01. marts 2017

Muligheden for at komme med bud på at bygge den nye svømmehal sluttede tirsdag i denne uge.

Men chancen for, at tallene i budene holder sig indenfor budgettet, er ikke særlig sandsynlig, mener både Henrik Stougaard fra Enhedslisten og Bent Jørgensen fra Venstre.

Ingen af dem har indtil videre hørt fra forvaltningen.

- Normalt ville vi har fået en glædesstrålende besked, men da jeg ikke har hørt noget endnu, så regner jeg med, at der er ugler i mosen, og at forvaltningen er nødt til at regne på det, for at de kan holde sig indenfor budgettet, siger Henrik Stougaard.

I alt er det budgetteret med, at den nye svømmehal må koste 135 millioner kroner. Men ved de seneste budgetforhandlinger blev det aftalt, at den må stige til 140 millioner kroner.

Stougaard regner med, at Økonomiudvalget bliver orienteret på mødet onsdag i den kommende uge.

Inden da er den sædvanlige procedure, at budgetparterne bliver orienteret.

- Hvis budene holder sig indenfor budgettet, regner jeg med, at vi bliver informeret i denne uge, siger Stougaard.

Hvis sagen derimod er mere speget og svømmehallen for dyr, er det muligt, at politikerne først bliver informeret om sagen på onsdag.

Borgmester Joy Mogensen siger, at hun har lovet de øvrige budgetpartier ikke at udtale sig, før forvaltningen har regnet tallene igennem.

