Mistanke om drukneulykke: Helikopter sendt af sted for at finde børn

To efterladte børnesko i størrelserne 27 og 34, der var efterladt på Herslev Strand, fik politi og brandvæsen til at sætte en storstilet redningsaktion i gang søndag aften kl. 17.54.

Senere på aftenen udsendte politiet et foto af de fundne sko, hvorefter en bedstefar fra Dragør henvendte sig telefonisk for at meddele, at han havde været med børnebørnene på den pågældende strand og nu havde konstateret, at han havde glemt at få børneskoene med hjem.