Branden på Spritfabrikken i januar gik værst ud over 1. salen.(Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Mistænkt for brandstiftelse stukket af igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mistænkt for brandstiftelse stukket af igen

Roskilde Avis - 28. februar 2017 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 17-årige dreng, der er varetægtsfængslet for brandstiftelse på Spritfabrikken, er for anden gang stukket af fra den lukkede institution, hvor han er anbragt.

Mandag eftermiddag havde politiet fundet frem til den 17-årige på en adresse i Roskildes bymidte. Da politifolkene ville anholde ham, gjorde et par familiemedlemmer modstand og skabte forvirring, så det lykkedes for den 17-årige at stikke af fra stedet.

De to familiemedlemmer

begge anholdt. De er begge mænd på henholdsvis 51 år og 24 år. Begge er sigtet for vold mod politiet og for at have hjulpet en anholdt person til flugt. Den 24-årige skal en tur i Retten i Roskilde, hvor politiets jurister vil have ham varetægtsfængslet. Den 51-årige er blevet løsladt.

Politiet leder stadig efter den 17-årige, som er mistænkt for at have sat ild på Spritfabrikken på Møllehusvej i midten af januar. Han blev anholdt 20. januar og siden varetægtsfængslet. 25. januar stak han af fra den institution, hvor han var anbragt. Politiet fandt ham et par dage efter ved Roskilde Station.

ja-