Jonas Paludan, formand for Roskildes Klima- og Miljøjudvalg ved indvielsen af den nye mobile affaldssortering. (Foto: Per Christensen) Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Miljøformand Jonas Paludan glæder sig over: Ny mobil affaldssortering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Miljøformand Jonas Paludan glæder sig over: Ny mobil affaldssortering

Roskilde Avis - 22. maj 2017 kl. 01:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Roskildes Miljø- og Klimaudvalg, Jonas Paludan (El) har indviet kommunens nye mobile affaldstrailer, hvor brugerne også skal sortere affaldet.

- Nu beder vi ikke kun borgerne om at sortere derhjemme,. Nej det skal også blive nemmere at sortere henkastet affald, når vi er ude i byen og rundt i vores parker.

- Roskilde ønsker at skabe gode rammer for håndtering af affald, når der afholdes arrangementer - og det er præcis der, hvor trailerne kommer ind i billedet.

-Jeg vil gerne sige tak til dem der har meldt sig på banen for at afprøve løsningen allerede.

- Vi ved at det at sortere korrekt, det kan være en udfordring.

- Derfor er vognen her bemandet vognen med en hjælper, som ved (næsten) alt om korrekt sortering, og som kan hjælpe borgere og brugere godt på vej i år.

- Vi håber at traileren vil blive flittigt og rigtigt brugt de næste mange år, ikke kun til koncerter og motionsløb i parkerne, men også til vejfesten, eller på skolerne og institutioner, forklarede Jonas Paludan.

Til husstandene

Miljøformanden benyttede samtidig lejligheden til at gennemgå de øvrige initiativer, som Roskilde er i gang med for at få sorteret affaldet bedre.

- For et års tid siden gjorde vi genbrugspladsen ude på KARA døgnåben for på den måde at gøre det nemmere for roskildenserne at sortere deres affald, men vi stoppede ikke der.

- På KARA har man også netop åbnet en "Gensalgs-butik, som skal bidrage til mere direkte genbrug. Men vi stoppede ikke der.

- Men den helt store begivenhed er selvfølgelig, at vi nu udruller en ny affaldsordning i hele Roskilde Kommune i løbet af i år og næste år: 86.000 borgere værs'go!

- Den skal sikrer sortering i metal, glas, organisk affald og restaffald i alle husstande - og vi er allerede startet!

- Borgerne i den sydlige del af kommune er nu gået i gang med kildesorteringen, og resten af kommunen følger efter.

- Jeg håber også, at dette initiativ med mobil-affaldssortering kan ændre vores syn på affald, så det bliver en ressource, vi skal passe på.

- Roskilde vil gerne være service-mindet. Så i stedet for at du kommer til affaldssorteringen, så kommer den til dig!

- Har du et større arrangement, en vej-fest eller andet, så er løsningen her noget for dig.

Nyt navn

Jonas Paludan bad også Roskildes borgere med at finde et godt navn til den nye mobile affalds-sortering.

Han kunne fortælle, at 'Madam Skrald' eller 'skraldetanterne' allerede er taget af andre kommuner, så de kan ikke bruges.

Forslag til navne kan afleveres ved at skrive ind på kommunens facebookside eller på anden måde.