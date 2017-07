Midaldrende butikstyve i Fakta

En 55-årig og en 44-årig mand blev begge snuppet i butikstyveri onsdag aften kl. 17.30. Den 55-årige havde i forvejen forbud mod at komme i butikken, og det var tredje gang i løbet af denne uge, at han blev smidt ud af politiet.

Han er nu sigtet for både at overtræde tilholdet om ikke at komme i forretningen og for butikstyveri. Begge får en bøde for ulovlighederne.