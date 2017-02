Messens udstillere: Vi når langt ud

Lis og Brian Boksa har med deres firma specialiseret sig i at hjælpe folk, der skal modernisere eller udvide deres bolig: - Det kan være i forbindelse med et køb, hvor vi sammen med Forum-advokaterne hjælper dem med at finde skader, som skal ordnes. Vi har også travlt med at hjælpe med ombygninger og udvidelser. I Roskilde er der et stort marked for det, fordi husene er så dyre, at det kan betale sig fremfor at bygge nyt.