Merete Dea Larsen fra DF: Vi er for nyt idrætsanlæg

Roskilde Avis - 29. januar 2017 kl. 07:07

DF er for et nyt idrætsanlæg i Rådmandshaven, hvis det viser sig at være den bedste løsning for sporten.

Men om det er den bedste løsning, bør undersøges, før man går videre med projektet, mener partiets spidskandidat Merete Dea Larsen.

- For det første bør vi se på, om der overhovedet er behov for et nyt og større anlæg.

- For det andet skal vi undersøge økonomien i byggeriet, ligesom vi skal se på, om huslejen kommer til at stige for de almindelige foreninger eller om et nyt idrætsanlæg i Rådmandshaven har andre konsekvenser, vi ikke kender til, siger Merete Dea Larsen.

Politikeren mener, at beslutningerne om det nye anlæg går alt for hurtigt.

- Problemet er, at vi risikerer at tage nogle uheldige beslutninger, hvis vi ikke undersøger sagen ordentligt, siger politikeren og fortsætter:

- Vi burde også have undersøgt andre placeringer før der blev stemt om, hvor det nye anlæg skal placeres.

Merete Dea Larsen mener, at politikerne har pligt til at tjekke forholdene grundigt, når der bliver bygger så stort og dyrt et anlæg.

Skal høre sportsfolket

- Vi skal også hører brugerne af Rådmandshaven, så vi ved, hvad de har brug, siger Merete Dea Larsen.

Hun håber på, at mange melder sig på banen i høringsperioden, så Roskilde får et anlæg, der både bliver brugt af eliten og også af bredden via de mange lokale foreninger.

- For os er breddeidrætten langt vigtigere end eliten.