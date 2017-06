Byrådsmedlem Merete Dea Larsen, DF. (Arkivfoto: Erling J.))

Merete Dea Larsen (DF): Tvivlsom proces om rådhus-restaurant

Roskilde Avis - 14. juni 2017 kl. 01:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hele processen i denne sag har været meget tvivlsom, og beslutningerne er ikke truffet på et ordentligt grundlag.

Sådan siger lederen af Dansk Folkeparti i Roskilde Byråd Merete Dea Larsen til planerne om nu at indrette en 'socialøkonomisk restaurant' i det gamle rådhus ved Stændertorvet.

- Vi fik at vide, at private restauratører ikke havde afleveret nogen bud eller vist interesse for at overtage forpagtningen, da den var sendt i udbud.

- Men vi hørte intet om, at de var blevet stillet overfor krav om, at de skulle servere billig kaffe og have 'heldagsgæster' i forbindelse med funktionen som forsamlingshus.

- Dermed var der allerede lagt op til, at det skulle være en social-økonomisk virksomhed og ikke en normal restaurant, der konkurrerer på lige fod med andre private i branchen.

Merete Dea Larsen under sig samtidig over, at denne proces er foregået igennem kulturafdelingen og ikke økonomiafdelingen, som det ellers er praksisi denne type sager.

Magtanalyse

Merete Dea Larsen mener, at sagen om social-restaurant i det tidligere rådhus understreger nødvendigheden af et tidligere krav fra DF om en 'magtanalyse' i Roskilde Kommune.

- Man kan ikke undgå at bemærke, at mange sager, bevillinger, indsatser m.m. Ofte bæres frem af den samme gruppe i Roskilde.

- Engagement i sin by er prisværdig, men når processer bliver tvivlsomme i samme åndedrag, skal vi vågne op og spille med åbne kort.

- En magtanalyse kan bidrag til, at der spilles med åbne kort, og alle kender reglerne, siger Merete Dea Larsen.