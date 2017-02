Send til din ven. X Artiklen: Med Beatles gennem universet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Med Beatles gennem universet

Roskilde Avis - 12. februar 2017 kl. 06:12 Af Anette Gundlach Fotoerik Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

200 elever fra Roskilde Gymnasium sang, dansede og spillede sig gennem musicalen Strawberry Fields, der er lavet over Beatles filmen Across the Universe.

Et begejstret publikum kunne nyde nogle af gruppens kendteste sange som Hey jude, Come together, Let it be og mange andre.

Musicalen er en kærlighedshistorie, der foregår i 60'erne. Den handler kort fortalt om en ung fyr, der tager til New York for at finde sin far.

På vejen møder han en masse unge mennesker, og han stifter bekendtskab med ungdomsoprør, Vietnamkrig og krigsprotester.

Fantastisk musical

Anne Macholm, der har været med til musicalen på Amtet i snart 20 år, var begejstret for årets forestilling:

- Alle gav den gas og var ekstremt fokuserede. Det er mange timers forberedelse, der går op i en højere enhed.

Anna Gunilla 1.c og Andrea 1.t er nogle af skuespillerne i stykket.

De forklarer, at det bedste ved musicalen er det fællesskab, man bliver en del af og de nye venner man får.

Rose fra 2b er danser i forestillingen.

Hun synes, det er fedt at være med, fordi man får den vildeste energi af at danse foran et stort publikum.

- Man bliver lige lidt bedre og lidt mere fokuseret, når stemningen er så god, som den er, fortæller Rose.

Forestillingen spillede for fulde huse alle gange i den forgangne uge.