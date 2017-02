Med 170 på motorvejen

Tirsdag formiddag stoppede politiet en bil på Holbækmotorvejen ved Roskilde efter den var målt til at køre mere end 170 km/t. Hastighedsgrænsen er 110 km/t. Bilen blev kørt af en 21-årig mand fra Ishøj. Da han heller ikke havde noget gyldigt kørekort, blev han både sigtet for at køre for stærkt og for at køre uden kort.