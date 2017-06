Mareridt i Dream City

En enkelt af anmelderne havde bemærket et par personer, der kunne være tyvene, der var tale om et par mænd med blodskudte øjne, som ikke dansede som de øvrige gæster på stedet. Da anmelderen fik øje på de to, tjekkede hun straks sin taske. Her stod et rum åbent og pungen var væk.