Bettina Majholt har fuldstændig fået ændret den tidligere antikforretning til sin nye blomsterbutik i Skovbogade. (Foto: Per Rudkjøbing)

Maj-blomst får kunderne medTilfreds med ny indretning og bedre parkering ved politistationen

Roskilde Avis - 20. februar 2017

Bettina Majholt har efter fem år i Algade flyttet sin blomsterforretning til Skovbogade overfor politigården, hvor der tidligere var antikbutik. Allerede efter få uger er hun særdeles tilfreds, fordi kunderne er fulgt med hende.

- Her har jeg fået bedre parkerings-forhold, så man kan holde lige foran forretningen og bære det ud i bilen, hvis man køber noget lidt tungt. Det er en klar fordel, fortæller hun.

- Samtidig har jeg fået bedre plads i lokaler, hvor der både er værksted, udstilling i et ekstra lokale samt udgang til en gård. Her vil jeg også lave udstilling til sommer, så det hele kan præsentere sig rigtig godt.

I kælderen er der samtidig plads til både kontor og køkken, så hun og de to øvrige ansatte kan slappe af med en kop kaffe, når der er tid til det.

- Vi har haft travlt med at indrette den nye butik. For der var meget at tage fat på, når den skulle bruges til vores formål, efter at der har været antikforretning på stedet gennem så mange år.

- Jeg er positivt overrasket over, hvor mange mennesker, der egentlig kommer forbi her på stierne bag om det gamle tinghus og politiet. Når man samtidig kan holde lige foran, er kunderne glade for det, fortæller hun.

Oplært i Tyskland

Den nu 47-årige Bettina, som har opkaldt 'Majblomsten' ud fra sit efternavn, er særdeles erfaren indenfor branchen.

Gennem mange år arbejdede hun hos forskellige blomsterhandlere i den tyske by Düsseldorf, hvor hendes mand var udstationet i et topjob. Blandt andet var hun med til at lave blomster-arrangementer til regeringen i Tysklands mest folkerige delstat Nordrhein-Wesfalen, hvor denne by er hovedstad.

- Men vi er begge roskildensere, og da vi for fem år siden så, at der var fine lokaler ledige i Algade, sagde min mand til mig: Så er det nu, hvis du skal have din drøm om at få butik i vores hjemby til at blive virkelighed.

- Vi besluttede at flytte hjem og starte blomsterforretning, og det har vi aldrig fortrudt, fortæller Bettina Majholt.