Inge Midtgaard blev genvalgt som formand for Venstre i det gamle Roskilde.

Mærkesager lokalt for V

Roskilde Avis - 22. februar 2017 kl. 09:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Roskilde Midt (den gamle kommune før sammenlægningen) har tre mærkesager til efterårets kommunevalg, forklarede formanden Inge Midtgaard, der blev genvalgt på generalforsamlingen 21. februar.

- Vi vil lokalt arbejde for en ordentlig sygehusdækning af Roskildes borgere, og det kan sagtens gøres indenfor Region Sjællands sygehusplan. Vi ser også hvordan socialdemokraterne lægger op til at snige betalingsparkering ind via det nye parkeringshus, og det er vi stærkt imod. Endelig skal der gøres noget ved de noget nær livsfarlige betingelser for cyklisterne mellem Himmelev og Trekroner. Der er brug for en cykelsti på Herregårdsvej,

- Vi har en topkompetent spidskandidat i Bent Jørgensen. På samme måde giver vores liberale politik de bedste svar på de udfordringer og mulighed, som Roskilde Kommune står over for. Men vi får kun et stærkt kommunalvalg, hvis vi står sammen og trækker i samme retning, lige fra byrådsmedlemmer til de menige medlemmer. Vi får brug for alle hænder, fremhævede Inge Midtgaard.

Flere kandidater

Venstre i Roskilde holder opstillingsmøde d. 30. marts 2017, og rekrutterer fortsat kandidater.

- Hvis man ønsker at gøre en forskel for sit lokalområde og har et liberalt sindelag, så er det nu, at man skal tage skridtet frem. Interesserede kandidater i Roskilde By, Trekroner, Svogerslev, Vindinge og Vor Frue er meget velkomne til at kontakte mig, siger Inge Midtgaard.

Til bestyrelsen valgte generalforsamlingen i øvrigt Ingelise Johansen, Jette Borre Andersen, Helle Hansen, Kåre Ghisler Fuglsbjerg samt tre nye: Claus Mortensen, Niels Sejer Pedersen og Mikkel Kvistgaard.

Jan Kock og Peter Madsen blev suppleanter.