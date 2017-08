Lurer på Musicon

Kollegierne Noden og Essex på Musicon er også plaget af en lurer, der går rundt og kigger ind af vinduerne i kollegiernes stueetager. Det fortæller en af beboerne på stedet til Roskilde Avis. Hver gang, er det gået ud over kvindelige beboere. Lureren er fræk nok til at åbne vinduerne, hvis de står på klem uden sikring, og skubbe gardiner eller persienner til side.

Beboerne på stedet har flere gange været ude for at lede efter lureren, når han er blevet opdaget. Men han er hver gang forsvundet. Politiet har heller ikke haft held til at finde ham i de tilfælde, hvor der er blevet sendt en patrulje til stedet.

På flere andre kollegier i Roskilde har man oplevet at en lurer kigger ind med hjælp af et kamera. Her er det heller ikke lykkedes at afsløre lureren. Her har beboerne kun set en skygge forsvinde fra stedet.