Lurer med kamera

Politiet har fået flere anmeldelser på, at en lurer holder et kamera op til stueetagens vinduer i kollegielejligheder i Roskilde. Det er blandt andet sket ved kollgierne på Thorsminde, Bakkesvinget og Københavnsvej. I alle tilfælde er det gået ud over lejligheder, hvor der bor unge kvinder. Der er ikke set en egentlig gerningsmand, kun et kamera og i et af tilfældene en skygge, der var formet som en mand med et kamera. Episoderne er sket inden for den seneste uge.