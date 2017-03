Lone Lindehammer blev tricket af tre tyve ved slagteren. Hun vidste, at der var noget helt galt, men troede, at hun havde klaret sig gennem skærene. (Foto: Per Rudkjøbing)

Lone Lindehammer holdt forgæves fast i pungen, men var: Omringet af tricktyve

Roskilde Avis - 07. marts 2017 kl. 00:06 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lone Lindehammer var sikker på, at hun stod ved siden af tre tricktyve, da hun købte ind i Roskilde tirsdag i sidste uge om formiddagen.

Derfor holdt hun ekstra godt fat i sin pung, da hun ville betale hos slagter Frimann.

Alligevel nåede de at snuppe hendes dankort ud af den åbne pung, uden at hun opdagede det. Først flere timer efter, da hun skulle betale et andet sted, opdagede hun, at kortet og 14.000 kroner fra bankkontoen var væk.

Beluret i Algade

Lone Lindehammer fortæller, at hun for det første er chokeret over, at tyvene stjal fra hende, når hun nu var så meget på vagt.

For det andet, så er det ubehageligt, at tyvene er fulgt efter hende fra hun hævede 1.000 kroner i Nordea gennem gågaden til slagter Frimann i Støden, hvor de åbenbart kom ind cirka samtidig med hende.

Møffen ved slagteren

Da Lone Lindehammer bestilte pålæg ved slagteren, var hun omringet af en mand og to kvinder, som hun regner med er tyvene. De var alle udlændinge og talte gebrokkent engelsk.

Manden til venstre for hende skubbede til hende, mens han brød ind og bestilte flæskesværd, mens hun var ved at betale kontant.

Lone Lindehammer skubbede tilbage, mens kvinderne på hendes højre side møffede til hende, mens de bestilte en snackpølse.

- Jeg sagde, hov hov nu skal man vidst til at passe på til ekspedienten, forklarer Lone Lindehammer. Hun holdt godt fast i pungen, mens hun holdt øje med de tre.

- Den ene af kvinderne stirrede på mig hele tiden og jeg kiggede tilbage.

Lettet Lone

Lone Lindehammer var lettet, da hun forlod slagteren. Både for at være ude og fordi hun var sluppet væk fra tyvene med pungen.

Senere på dagen fortalte hun hendes mand, hvad hun havde oplevet, og om hvordan hun var sluppet ude af tyvenes kløer.

Det var først ved 16.30-tiden, at hun opdagede, at hendes hævekort er væk fra pungen, da hun skal bruge det. Det samme var 14.000 kroner fra hendes konto.

- Jeg forstår ikke, det kunne ske når jeg hele tiden holdt øje, siger Lone Lindehammer.

Kontakt politiet

Carsten Andersen fra Roskilde Politi fortæller, at tyvene er virkelig dygtige, og at man skal passe meget på, når man taster sin pinkode ind.

Uden den kan de ikke tømme bankkontoen.

- Det bedste man kan gøre er, at kontakte os med det samme, så vi har en chance for at få fat i dem. Det gælder både butikker og mulige ofre, der går rundt i byen.

