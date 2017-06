Løse hjul hober sig op

Anmeldelserne om hjul, der er løsnet på biler, bliver ved med at komme ind til politiets vagtcentral. Torsdag anmeldte en kvinde fra Jyllinge, at hun havde opdaget, at familiens personbil havde fået løsnet hjulboltene i løbet af natten, hvor bilen havde stået parkeret på Storkevej. Det ved hun, for dagen før havde familien tjekket hjulboltene efter at have læst om de mange episoder i avisen. Der var boltene fastspændt. Politiet har tjekket familiens bil for at se, om der er spor efter gerningsmanden.