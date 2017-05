Livsstilsdagene holder gang i Ledreborg Slot: Levende kulturhistorie

Når Ledreborg i Kristi himmelfarts-ferien 25.-28. maj slår portene op for sine tilbagevendende livsstilsdage, har grevinde Silvia Munro og hendes mand et overordnet mål.

Nemlig at kunne bevare og videreføre det enestående stykke kulturhistorie i det flotte barokslot vest for Roskilde.

- Jeg synes, det er sjovt, når så mange mennesker kan komme her og dele oplevelsen ved at se slottet, parken og dens gamle træer samt den lange allé hele vejen ind til Roskilde.

Oplevelses-økonomi For snart 30 år siden overtog hun Ledreborg sammen med sin skotske mand John, og dengang var bygningerne i så dårlig stand, at de faktisk ikke var til at bo i.

Birgitte Hald Hvidberg, som er 'event-chef' på Ledreborg har ligeledes deltaget i arbejdet med at udvikle denne form for økonomisk aktivitet.

For at undgå for lange køer ved indgangen langs Ledreborg Allé, er det billigere at købe billet over nettet. Men den kan også fås ved indgangen.