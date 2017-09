Roskilde får slet ikke nok ud af sine store turist-attraktioner, og det bliver opgaven for den kommende private operatør at gøre noget ved det, når bevillingerne nu sættes i vejret. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Lars Lindskov om Roskildes erhvervsindsats: Vigtigt med konkurrence-udsættelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars Lindskov om Roskildes erhvervsindsats: Vigtigt med konkurrence-udsættelse

Roskilde Avis - 05. september 2017 kl. 00:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oven på hektiske budgetforhandlinger sidste uge, hvor Det Konservative Folkeparti igen satte tydelige borgerlige fodaftryk på budgettet, der skal præge Roskilde Kommunes fremtid, er byrådsarbejdet i gang igen.

På byrådets første møde efter sommerferien var et af punkterne, hvordan Roskildes erhvervs- og turismeservicen skal klares fra årsskiftet, når den igangværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde udløber.

I forbindelse med udbudsprocessen af opgaven, der havde været behandlet tre gange i Erhvervs- og Vækstudvalget op til sommerferien, besluttede et overraskende flertal omfattende bl.a. Venstre og DF med stemmerne 15 mod 14 noget overraskende at støtte et forslag fra Enhedslisten om at hjemtage opgaven til kommunen.

Med to fraværende byrådsmedlemmer tippede det sædvanlige flertal i sagen, og efter tilbagemeldinger fra en række organisationsrepræsentanter og på opfordring fra flere sider besluttede jeg som formand for Erhvervsudvalget at 'syreteste' det oprindelige og anbefalede udvalgsforslag om at prøve opgaven gennem et udbud.

Erhvervsudvalget havde helt tilbage i 2014 besluttet at opgaven på ny skulle i udbud i 2017, hvilket udvalget har konfirmeret af flere omgange gennem det sidste år. Derfor var det både uforståelig og uacceptabel hasard med en så vigtig opgave at trække denne tilbage i kommunen, der heller ikke har folk til den slags opgaver.

Men efter byrådets møde i august, hvor et normalt flertal atter besluttede at sende opgaven i udbud, er sagen tilbage på skinner. Nu kan vi få et bredt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag om, hvordan den fremtidige erhvervs- og turismeservice bør foregå.

Dette forberedelses-arbejde vil samtidig sikre, at vi får den rigtige og bedst egnede private operatør til at løser opgaven.

Derfor undrer det mig stadig, at Venstre også i denne omgang stemte sammen med Enhedslisten for at' kommunalisere' noget, der løses bedst af private aktører.

Under budgetforhandlingerne sluttede Venstre sig ellers budgetforhandlinger til Det Konservative Folkepartis pres på Socialdemokraterne og SF om at konkurrenceudsætte flere opgaver. Vi to borgerlige partier fik i fællesskab indføjet en tekst i budgetforliget om, at der skal udfærdiges et katalog over mulige opgaver, der kan konkurrenceudsættes.

Samtidig sørgede vi Konservative i budgettet for, at bevillingen til erhvervs- og turisme-indsatsen blev næsten fordoblet med tiltrængte yderligere 5 mio. kroner.

Men knapt var blækket tørt på dette budgetforlig, før Venstre igen stemte imod sin egen liberale grundholdning for et dybt venstreorienteret forslag om, at opgaverne med erhvervsservice og turismebetjening skal klares af det offentlige.

Jeg åber, at det er en enlig svale, der har været på besøg, og som herefter flyver videre, så der ikke længere kommer klatter på det vigtige arbejde inden for erhvervs- og turismeopgaverne i Roskilde.

Forsinkelsen af udbudsprocessen, som skulle have været i gang for sommerferien, medfører også at den nuværende partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde forlænges til 30. juni 2018, således at alle udbudsfrister kan overholdes og samtidigt give Udvalget for Vækst-, Erhverv og Globalisering den fornødne tid til at udvælge den bedste operatør til opgaven.

Lars Lindskov,

byrådsmedlem (K),

Formand for Erhvervsudvalget