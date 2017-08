Lars Lindskov (K) - med i Roskildes budget for 2018. (Arkivfoto: Erling J.)

Lars Lindskov (K) om budgetforliget:En fordoblet erhvervsindsats

Roskilde Avis - 27. august 2017 kl. 00:49

Lars Lindskov (K) fik et meget tydeligt aftryk på kommunens budget i 2018, selv om han er ene om at repræsenteret sit parti i byrdet: Næsten en fordobling af kommunens erhvervs- og turisme-indsats.

Hidtil har Roskilde kun brugt 3 mio. i sin kommunale erhvervsafdeling og 3,2 mio på opgaven erhvervs- og turisme-fremme, der i snart fire år har været udliciteret til Erhvervsforum.

I forhold til andre byer af samme størrelse er det meget lidt, men nu sættes bevillingen op med 5 mio.

To millioner er dog allerede 'øremærket' til bestemte formål, men alligevel kan det give en langt større og stærkere markedsføring af Roskilde.

- På forhånd var jeg enig med en række af de andre partier om, at vi skulle gøre mere for børnene og det sociale område, så det var der ingen problemer i at vedtage.

Mindre sygefravær

Lars Lindskov lagde vægt på, at kommunen nu skal gøre en indsats for at få sænket de ansatte sygefravær.

- Hvis vi bare kan få fraværet ned fra 5,5 til 5,0 procent, vil det give os op mod 15 mio. at gøre godt med.

- Jeg taler ikke for at slå de ansatte oven i hovedet, men derimod tale med dem om, hvad der måske kan gøres anderledes og bedre, forklarede Lars Lindskov under lørdagens pressemøde.

Endelig ønsker Lindskov, at Roskilde i sin boligpolitik fremmer lejeboliger, der både skal være private og almennyttige.

