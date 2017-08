Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Lægemangel i Roskilde og Lejre: Kun én praksis til nye patienter

Roskilde Avis - 08. august 2017 kl. 07:25 Af Anette Gundlach

I både Roskilde og Lejre er der i øjeblikket kun en enkelt læge, som har åbent for nye patienter. Det betyder, at hvis man vil skifte læge eller er nytilflytter, så risikerer man at få langt til nærmeste praksis.

Begge åbne læger ligger i yderkanten af kommunerne.

Hvis man flytter til Roskilde, skal man nu et smut til Gundsømagle for at komme til lægen. Dvs. at hvis man bor midt i Roskilde, har man 13 kilometer i bil eller på cykel. Med det offentlige tager det til gengæld knap en time at komme frem.

Hvis man bor i Viby, er der selvsagt endnu længere.

I Lejre skal man til gengæld til Kirke Hyllinge for at finde en læge med åbent for nye patienter.

Næstformand i Region Sjællands Sygehusudvalg DF'eren Gitte Simoni forklarer, at der er flere årsager til lægemangelen.

- Et af problemerne er, at det åbenbart er rigtig attraktivt at tage til Mali, mens det ikke er attraktiv nok at tage til Roskilde. Derfor er de svært at få lægerne til området, siger DF-politikeren.

- Vi kunne godt tænke os en dialog med lægeforeningen om, hvad man kan gøre for at løse problemet.

Ny lægeuddannelse

Gitte Simoni mener, at hvis de studerende kunne tage lægeuddannelsen i Region Sjælland, vil det få lægerne til at blive i området efter endt studier.

- Så kan de måske få øjnene op for, at her er fint at være. For eksempel ser vi allerede, at nogle af de lægestuderende på sygehusene bliver hængende.

En anden måde at gøre det attraktivt at have lægepraksis i kommunen er, at lægerne kan have åbent et par dage om ugen i deres egen klinik, mens de kan forske resten af tiden.

Flere læger

Roskilde har vokseværk og har netop rundet de 87.000 indbyggere, som i alt 31 lægepraksis skal klare.

Faktisk er den ene åbne praksis i både Lejre og Roskilde for lidt, da der ifølge en aftale mellem regionen og kommunerne, skal være to praktiserende læger, der har åben for tilgang i hver kommune.

- Roskilde vokser, og derfor skal vi i regionen også overveje, om vi skal have flere ydernumre (lægepraksis. red) til Roskilde, siger Gitte Simoni.

En udvidelse hjælper dog kun, hvis lægerne har lyst til at åbne praksis i området.

I modsat fald kan man være nødt til at åbne regionsklinikker, hvor patienterne ikke har en fast læge, hvilket man allerede har i nogle af regionens kommuner.

- Det er en nødløsning, men det er bedre end ingenting, siger Gitte Simoni.

Region Sjælland bestemmer, hvor mange praktiserende læger en kommune har. Regionen udpeger hvert år de kommuner, som har problemer med lægedækningen.

Roskilde Avis har forsøgt at få en kommentar fra formand i den lokale lægeforening Niels Ulrich Holm, men han er på ferie i øjeblikket.