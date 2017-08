Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Læge Lillevang: Godt med flere læger, men det er ikke nok, Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læge Lillevang: Godt med flere læger, men det er ikke nok,

Roskilde Avis - 17. august 2017 kl. 00:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Praktiserende læge i Roskilde og medlem af PLO's bestyrelse Gunver Lillevang glæder sig over, at Roskilde Kommune har fået lov til at få yderligere to læger af Region Sjælland.

- Men det er slet ikke nok, Roskilde har brug for yderligere en eller to læger, siger Gunver Lillevang, der er ekspert på området.

Hun forklarer, at de to nye læger i Viby og Trekroner er gode for disse områder, men de hjælper slet ikke på, at nytilflyttere og andre i andre dele af kommunen ikke får lettere ved at vælge ny læge, da lægerne i disse områder stadig har en proppet patientbog.

Ydernummeret i Viby er desuden en gammel traver, der er blevet trukket frem igen efter 10 år. Dengang var det på tegnebrættet, men blev lukket ned efter et år.

Gunver Lillevang forklarer, at Roskilde har brug for endnu et par ydernumre, som ikke skal fastlægges geografisk.

- Når regionen nærplanlægger, har vi læger ikke mulighed for fleksibilitet, siger Gunver Lillevang.

Lægeforeningen PLO vurderer, at man i fremtiden får brug for langt flere praktiserende læger, fordi de stadig får flere opgaver med patienterne.

På landsplan finder der i dag 3.400 læger, om 10 år er der brug for 5.000 i alt.

- Det er vigtigt, at vi får uddannet flere læger og at uddannelserne bliver dimensioneret derefter.

- Med flere læger løser vi også problemet med, at man mangler læger i udkantsområderne. Når det ikke er til at få job i byen længere, så bliver man jo nødt til at flytte praksis ud, siger Gunver Lillevang.

relaterede artikler

Roskildepolitikere: Vi Presser regionen for flere læger 15. august 2017 kl. 07:34

Praktiserende læge: Læger vil gerne til Roskilde 10. august 2017 kl. 07:14

Lægemangel i Roskilde og Lejre: Kun én praksis til nye patienter 08. august 2017 kl. 07:25