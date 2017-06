Kvindelig voldstrio genkendt

Politiet var kørt fast i en voldssag fra begyndelsen af april. Her blev en ung kvinde fra Ugerløse overfaldet i tunnelen under jernbanen ved Roskilde Station.

Det tog trioen ikke som en venlig gestus. De bad hende om at tie stille, og de skældte hende ud med brug af en masse skældsord. Samtidig sagde de, at hun skulle passe på.

Det fik den 18-årige til at sige til trioen, at de skulle slappe lidt af. Samtidig ville de to veninder gå videre. Det forhindrede trioen ved at holde dem tilbage. Den 18-årige blev overfaldet, da en af kvinderne i trioen tog fat i hendes hår og bankede hendes hoved ind i den flisebeklædte tunnelvæg. En anden af trioens kvinder forsøgte også være med til at få banket deres offers ansigt ind i væggen. Den sidste i trioen holdt den 18-åriges veninde på afstand.