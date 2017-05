Kvik 72-årig afslørede tricktyvepar

Pludselig stod den ene halvdel af parret i hendes stue og spurgte efter boligselskabets telefonnummer. Da den 72-årige ville gå ud i køkkenet, fornemmede hun, at noget var galt. Men kvinden tog fat i hendes arm for at forhindre hende i at forlade stuen. Offeret så, at der i hoveddøren stod en udenlandsk mand, som skyndte sig væk, da han blev opdaget. Kvinden forlod derefter stedet uden tyvekoster.

De to personer blev beskrevet som romansk af udseende, 33-37 år, 165 cm. Kvinden havde langt sort hår bundet i en hestehale. Hun havde noget, der lignede en forbinding under gamacherne på nederste del af det højre ben. Hun talte dansk med accent. Hun var iført hvid trøje og hvide gamache. Politiet ledte efter de to personer i området, men fandt dem ikke. De to kan måske også mistænkes for at have forsøgt sig hos en anden beboer i området, men også uden at få noget ud af det.