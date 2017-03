OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: Jan Partoft

Kulturkalender 3/3 til 8/3

Roskilde Avis - 02. marts 2017 kl. 01:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FREDAG 3/3

17: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

18: CosmosHuset, Søndergade 13 A. Smag på Tunesien

19: Hvalsø Krostue, Hovedgaden 21. Chimbo´s Revival

19: Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, Gundsømagle. Hendes nådes mand

19.30-21.30: Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen. Meditationskoncert - DR VokalEnsemblet og DR Koncertkoret

20: Gimle, Helligkorsvej 2. Niels Skousen

LØRDAG 4/3

10: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Litteraturfestival

10: P-pladsen ved reservatet i Østrup, St. Valbyvej 276. Åbning af ny gangbro i fuglereservatet Gundsømagle Sø

10-15: Trædrejeren Joe Pearson, Abbetvedvej 3, Gevninge. Oprydningssalg af træblokke

10.30: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Rapworkshop med Mund de Carlo

11-14: Gimle, Helligkorsvej 2. LørdagsJazzen i Roskilde

13-13.30: Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 84. Familie- og motionsorientering

14-15: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3. Middelalderens mystiske væsener - børneforedrag

17.30: Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, Gundsømagle. Hendes nådes mand

20: Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Møllehusvej 15. Simon Kvamm

20: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

20: Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12. Koncert m. The Consolation

20 -23.30: Østervangsskolen, Astersvej 15. Dobbeltbal i Festsalen

SØNDAG 5/3

10: Hedeland Skibakke, Tranemosevej 10. Hedelandsløb

13-16: Atelier Under, Møllehusene 16. Åbent Hus

14: Roskilde Universitet (RUC), Universitetsvej 1, indgang 25. Kys det nu, det satans liv!

14-16: CosmosHuset, Søndergade 13 A. Søndagsmatiné: Bo Christensen

MANDAG 6/3

10: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

13: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

16: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Strik din egen pussyhat og hør et oplæg om feminisme

19: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19. Jacob Holdt: Mit liv i billeder

19-21: Byens hus, Stændertorvet 1. Sang og fortælling af Jytte Abildstrøm

19-21: Konventgården, Domkirkestræde 10. Foredrag om den japanske camino

TIRSDAG 7/3

09-11: Muserum, Jernbanegade 11. Legestue i Muserum - for barslende og hjemmegående forældre

10-12: CosmosHuset, Søndergade 13 A. Babycafé

10.30-11.15: Hellig Kors Kirke, Agerskellet 10. Babysalmesang

12.30: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1. Banjo Kaj

14-16: Jakobskirken, Astersvej 11. Seniorklubben

14-16: Gigtforeningens Lokalgruppe Roskilde, Helligkorsvej 5, 1. sal. YOGA

14-16.30: Frivilligcenter Roskilde Tinghuset, Jernbanegade 21 A. Høreomsorgen i Region Sjælland

16: Ågerup Bibliotek, Gundsølillevej 2, Ågerup. Bogcafé: Sæsonens nye bøger

18.30: DUI-Huset, Havnevej 38. Falkeringen - Banko

19: Domus Felix, Bygaden 20. Om at oversætte den verdenskendte forfatter Haruki Murakami

19-21: Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Himmelev. Litteraturkreds

19.30: Vindinge Kultur Center, Vindinge Skole, Indkørsel ved Vindinge Hallen, Østre Vindingevej. Dronningens vagtmester

19.30-22: Svogerslev Sognegård, Nordgårdsvej 4, Svogerslev. Musikcafé

ONSDAG 8/3

10: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

10-11: Syv Sognegård, Skolevej 17. Babysalmesang

10-12: Svogerslev Sognegård, Nordgårdsvej 4, Svogerslev. Kom med ud og gå !

13: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

19-21: Bofællesskabet Svalins fælleshus, Toppen 231. Foredrag: Tillid - og matematikken bag vores viden om tillid (via livestream fra AU)

19.15: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Foredrag med Geo

19.30: Lo Specchio - Roskilde Amatørscene, Eriksvej 40 A. Chicago gangstere i Roskilde

19.30-22: Kildegården, Helligkorsvej 5. Onsdagscafé, spillemandsorkester og dans

Løbende arrangementer

3/3 - 27/3: 07-22: Ågerup Bibliotek, Gundsølillevej 2, Ågerup. Marie Bøgeholdt Jensen - Akrylmalerier

3/3 - 29/3: 07-22: Gundsømagle Bibliotek, Rosentorvet 8, Gundsømagle. Kirsten Lang - Filt

5/3 - 26/3: 00-24: Domus Felix, Bygaden 20. Naturens Lys - kunstudstilling

7/3 - 2/4: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Christian Bruun - Keramik

8/3 - 10/4: 16-18: Byens hus, Stændertorvet 1. Mød din nye affaldsbeholder!