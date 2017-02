OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: Jan Partoft

Kulturkalender 24/2 til 1/3

Roskilde Avis - 23. februar 2017 kl. 01:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FREDAG 24/2

15: Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53. Gys, splatter og zombies! - Kom og få en dødspændende historie

21: Gimle, Helligkorsvej 2. Iron Fire & Pectora & Downfall

LØRDAG 25/2

10: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19. Virtual reality (6-16 år)

10: Galleri Farver Hammers Gård, Ringstedgade 1. Fernisering på fotoudstillingen 'Kapok'

10-12: Hal 12 - Roskilde Skate - og Eventhal, Rabalderstræde 30. Løbehjul for begyndere i Hal 12 (fra 6 år)

10-15: Muserum, Jernbanegade 11. Vilde, søde og sjove dyr - en kreativ workshop for børn

11: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Comedievognen viser 'Verdens rigeste tosse'

11-14: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3. Madam Romses magiske legetøjsværksted (6-12 år)

11-14: Gimle, Helligkorsvej 2. LørdagsJazzen i Roskilde

11-16: Domus Felix, Bygaden 20. 'ART 5'. 5 kunstnere udstiller maleri, collage, foto, skulptur og grafik

12: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Koncert med Roskilde Sangskriverklub

13-13.30: Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 84. Familie - og motionsorientering

19.30: Jyllinge Skole, Planetvej 30. Far' På Færde

20: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

20.30: Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Møllehusvej 15. Anders Matthesen

21: Gimle, Helligkorsvej 2. Jonah Blacksmith

SØNDAG 26/2

11-16: RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur, Rabalderstræde 16, Musicon. Byg din egen 1 - strengede guitar

11-16: Domus Felix, Bygaden 20. "ART 5". 5 kunstnere udstiller maleri, collage, foto, skulptur og grafik

12: Gimle for Børn, Helligkorsvej 2. Fastelavn

12-13: Jyllinge Svømmehal, Planetvej 35. Fastelavn i Jyllinge Svømmehal

MANDAG 27/2

16.30-18: Laden, Bygaden 23. Litteraturkreds

17: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Mød lokal forfatter: Anja Otterstrøm

19: Jakobskirken, Astersvej 11. Mit liv som grænsegænger nord og syd for banen

19-21.30: Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 4. Foredrag: 'Positivitet der virker! - Privat og på Arbejdet'

TIRSDAG 28/2

09: Gundsømagle Bibliotek, Rosentorvet 8, Gundsømagle. Dig og din kommune

10: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

10-11.45: Svogerslev Sognegård, Nordgårdsvej 4, Svogerslev. Formiddagscafé

10.30-11.15: Hellig Kors Kirke, Agerskellet 10. Babysalmesang

13: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

14-16: Jakobskirken, Astersvej 11. Seniorklubben

14-16: Viby Sj. Idrætscenter, Lindevej 32. Hvad skal der ske med mit jordiske gods den dag, jeg ikke mere skal bruge det

16: Gundsømagle Bibliotek, Rosentorvet 8, Gundsømagle. Bogcafé: Sæsonens nye bøger

17: Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Tænkepause: Viden

18-18.30: Gadstrup Kirke, Dyssegårdsvej 30 D. Ungdomsarrangement ved ordkunstneren Per Vers

18.30: DUI-Huset, Havnevej 38. Falkeringen - Banko

19-21: Sct. Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26. Unik foto-udstilling fra Syrien før katastrofen, åbningsforedrag

19.30: Vindinge Kultur Center, Vindinge Skole, Indkørsel ved Vindinge Hallen, Østre Vindingevej. Fra pakistaner til paki-daner

ONSDAG 1/3

09.30-11: Den gamle skole, Bogøvej 3. Morgenmøde

10-11: Syv Sognegård, Skolevej 17. Babysalmesang

10-12: Svogerslev Sognegård, Nordgårdsvej 4, Svogerslev. Kom med ud og gå !

10.20: Peder Syv Skolen, Ørstedvej 63B. Iliaden

14: Baptistkirken, Vindingevej 32 A. 'Mit møde med kristendommen' v/Naser Khader

14: Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Himmelev. Selma Lagerlöfs liv og digtning

17: Ramsømagle Forsamlingshus, Syvvejen 29, Ramsømagle. Onsdagsbanko

18: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19. Få fortalt en godnathistorie

18: Byens hus, Stændertorvet 1. Frø Popup i Byens hus

19-21: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3. Fluxus i børnehøjde

19-21: Viby Bibliotek, Tofthøjvej 11. Forfatterforedrag: Birgithe Kosovic om bogen: 'Den inderste fare'

19-21: INSP!, Køgevej 4-6. SamtaleSalon om frihed

19-21: Bofællesskabet Svalins fælleshus, Toppen 231. Foredrag: Når dyr bliver trælse

19.30: Gimle, Helligkorsvej 2. Så' Det

19.30-21: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Borgring i et land med ringborge

19.30-22: Kildegården, Helligkorsvej 5. Onsdagscafé, spillemandsorkester og dans

Løbende arrangementer

24/2 - 9/3: Galleri Farver Hammers Gård, Ringstedgade 1. Fotoudstilling 'Kapok'

1/3 - 29/3: 07-22: Gadstrup Bibliotek, Nyvej 40. Jesper Jensen - Foto

1/3 - 2/4: 07-22: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19. Månedens kunstner - Per Fjord

