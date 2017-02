OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: Jan Partoft

Kulturkalender 1/3 til 3/3

ONSDAG 1/3

17: Ramsømagle Forsamlingshus, Syvvejen 29, Ramsømagle. Onsdagsbanko

18: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19. Få fortalt en godnathistorie

18: Byens hus, Stændertorvet 1. Frø Popup i Byens hus

19-21: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3. Fluxus i børnehøjde

19-21: INSP!, Køgevej 4-6. SamtaleSalon om frihed

19-21: Bofællesskabet Svalins fælleshus, Toppen 231. Foredrag: Når dyr bliver trælse (via livestream fra AU)

19.30: Gimle, Helligkorsvej 2. Så' Det

19.30-21: Lejre Museum, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. Borgring i et land med ringborge

19.30-22: Kildegården, Helligkorsvej 5. Onsdagscafé, spillemandsorkester og dans

TORSDAG 2/3

10: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

10-11: Ågerup Kirke, Ågerupvej 34A, Ågerup. Babysalmesang

12: Mødestedet i Gundsømagle, Sognevej 4 B, Gundsømagle. Fællesspisning

13: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

16: Gadstrup Bibliotek, Nyvej 40. Bogcafé: Sæsonens nye bøger

17: Roskilde Aftenskole, Algade 31. Om Peru og Inkakulturen

17-18: RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur, Rabalderstræde 16, Musicon. Musik og fans

17-18: Kirke Saaby Kirke, Bogøvej 8 A. Godnathistorie

17-18.30: Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34, Ågerup. Fernisering - Charlotte Ankær Brejndal

18: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19. Strikkecafé

18.30-21: Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34, Ågerup. Foredrag om Just Andersen

19: Kirke Hyllinge Hallen, Præstemarksvej 10. Magt

19: Hvalsø Arkiv, Skolevej 12. Arkivsalon: Historiske postkort

19.30: Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12. Margrete Grarup og Mads Vinding

19.30: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12. Foredrag: Sporstof i vikinger afslører, hvor de kom fra

20: Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Møllehusvej 15. Burhan G - Showtime

20: Lynghøj Teatersal, Lynghøjen 107, Svogerslev. Lars Lilholt - Storyteller

20: Klosterkælderen, Store Gråbrødrestræde 23. La Strada

FREDAG 3/3

11-15: INSP!, Køgevej 4-6. Nørdmarked på INSP!

13-16: Muserum, Jernbanegade 11. Bedsteforældredag

14-15: Hvalsø Sognegård, Præstegårdsvej 2 C. Eftermiddagsmøde

17: Laboratoriet, Musicon, Rabalderstræde 10. 'what Do You Think?'

18: CosmosHuset, Søndergade 13 A. Smag på Tunesien

19: Hvalsø Krostue, Hovedgaden 21. Chimbo´s Revival

19: Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, Gundsømagle. Hendes nådes mand

19.30-21.30: Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen. Meditationskoncert - DR VokalEnsemblet og DR Koncertkoret

20: Gimle, Helligkorsvej 2. Niels Skousen

Løbende arrangementer

1/3 - 29/3: 07-22: Gadstrup Bibliotek, Nyvej 40. Jesper Jensen - Foto

1/3 - 2/4: 07-22: Jyllinge Bibliotek, Bygaden 19. Månedens kunstner - Per Fjord

3/3 - 27/3: 07-22: Ågerup Bibliotek, Gundsølillevej 2, Ågerup. Marie Bøgeholdt Jensen - Akrylmalerier

3/3 - 29/3: 07-22: Gundsømagle Bibliotek, Rosentorvet 8, Gundsømagle. Kirsten Lang - Filt