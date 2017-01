(Arkivfoto: Per Rudkjøbing)

Kristofferskolen har førstehjælp på skemaet

Roskilde Avis - 20. januar 2017 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kristofferskolen er blevet certificeret "Du kan redde liv"-skole og sætter nu ekstra fokus på, at alle elever, når de forlader skolen, skal være uddannet i livreddende førstehjælp og kunne bruge en hjertestarter.

Derfor bliver alle elever i 6.-9. klasse fremover undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i livreddende førstehjælp, så de er rustet til at undervise eleverne.

Bag initiativet står TrygFonden, som ønsker at videreudvikle den førstehjælpskultur, der er vokset frem i Danmark i de senere år, hvor flere og flere lærer at redde liv og træder til, hvis de er vidne til et hjertestop.

Da TrygFonden for mere end 10 år siden gik ind i kampen for, at flere skulle overleve et hjertestop uden for hospital, var det i 19 pct. af tilfældene med hjertestop, at vidner trådte til med hjælp, og i dag har vi passeret 60 pct.

I dag overlever godt 13 pct., så hvis flere skal overleve, skal vi blive endnu bedre til at træde til ved at ringe 1-1-2, give livreddende førstehjælp og bruge en hjertestarter.

Lovpligtigt

Det er lovpligtigt for skolerne at undervise eleverne i livreddende førstehjælp. "Du kan redde liv" er derfor et tilbud til skolerne, der skal gøre det lettere for lærerne at undervise eleverne ved blandt andet at uddele gratis klassesæt med genoplivningsdukker og instruere lærerne i at bruge dem i undervisningen.

Der er et stort potentiale for at redde flere liv, hvis alle elever er blevet undervist i livreddende førstehjælp, når de forlader folkeskolen, mener Grethe Thomas fra TrygFonden.