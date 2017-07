Kræftsyg spredte glæde omkring sig på Hospice Sjælland

For en måned siden måtte hun på grund af en ondsindet og uhelbredelig kræftsygdom skifte hjemmet ud med en lejlighed på Hospice. Men alligevel holder Jane Thélin fast i viljen og lysten til at sprede smil og god stemning til det sidste.

- Selv om de gør meget ud af at gøre det godt for os her på Hospice, kan man ikke komme uden om, at her i sagens natur kan være en lidt stille og trykket stemning, fortæller Jane Thélin.