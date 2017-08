Kortene holder os i gang Bridge-veteran fortæller om spillets sociale betydning for mange ældre i Roskilde

Bridge er blevet en stor sport i Roskilde, bl.a. takket være undervisning af Lisa Pedersen og hendes makker. (Foto: Colourbox) Foto: colourbox.com

Roskilde Avis - 09. august 2017 kl. 00:18

- Kortene er med til at holde os i gang, så man ikke går i stå, fordi man skal bruge sit hoved.

Sådan forklarer veteranen den 75-årige Lisa Pedersen om, hvorfor hun spiller bridge fire gange om ugen i forskellige lokale klubber.

- Spillet har stor social betydning, fordi man kommer ud og møder mange dejlige mennesker, når man som jeg er blevet alene.

Med 11 forskellige klubber og op mod 1.000 aktive er det ædle kortspil med de mange meldinger blevet noget af en 'folkesport' i Roskilde.

Men selvfølgelig har det også hjulpet, at kommunen har lavet et helt 'Bridgehus' , hvor mange deltagere kan spille på én gang i den gamle kaserne Kildegården

Lisa Pedersen arbejdede i 47 år hos Roskilde Bank, indtil hun skulle stoppe som 65 år i 2006. Dermed slap hun heldigvis for at være en del af bankens konkurs to år efter.

Notits i avisen

Hun begyndte at spille bridge i 1995 sammen med sin daværende mand Kaj, efter at de havde set en notits i avisen og var blevet enige om, at det skulle de gå til.

- Inden havde jeg kun 'snuset' lidt til det. Men i mit barndomshjem i Mannerup ved Osted spillede vi meget kort, så det har jeg altid været glad for.

- Nu var det whist dengang, men det er også en begyndelse til bridge, når det gælder selve spilafviklingen. Så skal man bare lære alt om det med meldingerne, der gør bridge til noget særligt.

Lisa Pedersen er nu formand i to bridgeklubber, Jokeren og Mandagsklubben. Desuden er hun kasserer i Roskilde Bridgklub, og endelig spiller hun også med i Lejre.

Hver gang varer det op mod fire timer, så hun har gang i kortene mandag eftermiddag, mandag aften, tirsdag aften og torsdag aften.

Desuden har hun sammen med en af sine makkere Poul undervist nye spillere gennem flere år.

Mand og kone-makkere

- Når man begynder, skal man ikke være bange for at lave fejlt. Dem lærer man jo af.

- I bridge skal man tænke hele tiden, men det er jo netop det gode.

Lisa Pedersen synes, det er en god idé, at mand og kone er faste makkere, hvis de går til bridge sammen.

- Selvfølgelig kommer det an på temperamentet, og hvordan folk i forvejen har det med hinanden. Hvis de hele tiden sidder og skælder hinanden ud, er det ikke til at holde ud at høre på for andre.

Flertallet af Roskildes mange bridge-spillere i dag er pensionister.

Derfor er klubberne interesserede i at få nye medlemmer ind - gerne også yngre mennesker, selv om 'det grå guld' stadig har mest tid.

