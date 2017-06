Se billedserie Korleder Sara Stein. Foto: Jan Partoft

Kor med zebrastribet baggrund

Roskilde Avis - 17. juni 2017 kl. 00:03 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver onsdag kan man høre sang i Æblehavens beboerhus ved Idrætsbiblioteket. Det er medlemmerne af Æblekoret, der samles for at øve og have det hyggeligt sammen.

- Vi er egentlig en udspringer af det Zebrabyprojekt, der var her i Æblehaven, siger korleder Sara Stein.

- Roskilde Synger var med til at sparke projektet i gang, men nu er vi på egne ben med støtte fra diverse sponsorer.

- I begyndelsen var det tænkt som en sangaften, hvor man kunne komme og være med. Det viste sig hurtigt, at det var de samme folk, som kom hver gang. Så dannede vi et kor, siger Sara Stein.

Ideen med koret var, at det skulle være sammensat af beboere fra Æblehaven og Rønnebærparken. Det er de fleste af medlemmer, men koret har også folk fra Trekroner og nabobebyggelserne.

- Vi synger mest rytmiske sange, hvor vi vælger et bredt repertoire fra forskellige steder i verden, siger Sara Stein.

Når alle møder frem, er koret på 12 personer. De fleste er kvinder. Koret har behov for flere mænd og medlemmer i det hele taget.

- Jeg har været med i koret siden starten, siger Miriam Modum.

- Dengang var jeg med i Æblehavens bestyrelse, og jeg hørte om muligheden, da vi var til et Zebrabymøde med Roskilde Synger.

- Det var egentlig tanken, at vi skulle give alle beboere ligegyldig nationalitet en mulighed for at komme og synge med, siger hun.

- Men der kommer overvejende folk fra vestlige kulturkredse. Det er åbenbart mere grænseoverskridende at synge, end at være med på et krydderurtehold.

Miriam Modum har selv øvet sig i at være grænseoverskridende i 26 år, da hun har været korsanger i så lang en periode i forskellige kor.

For Bernice Louie Lie var mødet med koret nyt, da hun kom med kort efter starten.

- Jeg hørte om det, da jeg var til et andet arrangement, siger hun.

- Da jeg var barn sang jeg i kor og så har jeg også været lidt med hos AOF, men jeg har nok sunget mest hjemme i badeværelset.

- Til korsang lærer man en masse om at trække vejret på den rigtige måde, og det har jeg glæde af som astmatiker, siger hun.

Korleder Sara Stein har en baggrund som cand. mag. i musikvidenskab. Hun fik jobbet som korleder i Æblehaven via en musiklærer, der ikke selv havde tid til tjansen.

Koret øver hver onsdag fra klokken 18.45 til 20.15. Hvis man vil være med, kan man bare møde op. Første planlagte koncert er til Æblehavens 40-års jubilæum 15. august.