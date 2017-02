Kommunen vandt retssag mod dampradioen om lokaler på Kildegården:Start på nyt idrætscenter

Byggeriet af de nye idrætsfaciliteter på Kildegården har ventet under retssagen mellem kommunen og dampradioen. Foto: Lars Elmsted

Roskilde Avis - 08. februar 2017 kl. 15:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde kan nu komme i gang med at bygge det planlagte idrætscenter med plads til springgymnastik og bordtennis på Kildegården. Kommunen vandt nemlig onsdag en retssag, da retten i Roskilde afsagde en kendelse om, at dampradioen godt kan opsiges og tvinges til at flytte ud af sine nuværende lokaler på den gamle kaserne.

Striden har stået på i flere år, hvor radioen har ikke har ønsket at flytte, selv om kommunen har prøvet at tilbyde dem flere andre lokaler. Dampradioens folk har argumenteret med, at de ikke kunne få lige så gode sendeforhold på de foreslåede steder.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) er særdeles godt tilfreds med afgørelsen:

- Nu har vi mulighed for at få opført de planlagte bygninger, som sportsklubberne har ventet på. Det gælder både til springgymnastik og bordtennis, som har brug for disse faciliteter.

- Jeg er meget glad for, at vi nu kommer i gang med denne nye del af Kildegården, der skal være et nyt kultur- og idrætscenter, hvor blandt andet også aftenskolerne flytter ind.

Birgit Pedersen fremhæver samtidig, at disse nye byggerier på Kildegården skal ses i sammenhæng med aktiviteterne i Roskilde-hallerne og det foreslåede nye stadion ved Rådmandshaven.

