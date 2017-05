Kommentar om Roskilde Håndbold: En social maskine

Roskilde Håndbold spiller en vigtig social rolle for mange børn og unge i byen. (Foto: Jan Partoft)

Roskilde Avis - 16. maj 2017 kl. 00:28 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDE HAR ALTID VÆRET BEDRE TIL HÅNDBOLD end mange andre sportsgrene. Forklaringerne på det kan være mange og forskellige.

Måske fordi vi er en uddannelses- og handelsby, så roskildenserne havde mere lyst til at dyrke det. Eller måske var der nogle skrappe ledere, som lagde grunden til det hele.

SPILLET MED DEN HARPIKSKLÆBENDE BOLD, har været en udpræget 'skolelærersport', hvor klubberne i sin tid ofte blev oprettet i nærheden af seminarier eller på kendte gymnasier som Efterslægten og Schneekloth.

Mange af vore bedste spillere eller trænere har været lærere. F.eks. Anders Dahl Nielsen, Leif Mikkelsen, Morten Stig Christensen, Ulrik Wilbek osv. Her i Roskilde husker jeg bl.a. fra tidligere Palle Aagaard, og nu har vi Lisbeth Klarskov.

HUN ER STADIG I FULD SVING og et fremragende eksempel på, hvorfor Roskilde Håndbold på sin 40 års dag er en af landets bedste talentklubber.

Når hun som overhoved for et helt dynasti i denne udgave af Roskilde Avis fortæller om klubbens liv og mål, forstår man samtidig, at det handler om meget mere end håndbold.

ANDRE FAMILIER BERETTER nemlig også om det vigtige sociale liv, der er i klubben.

Selvfølgelig plejer man talenter og spiller for at vinde. Men her er både plads til de skrappe og mindre finurlige spillere, hvor ledere og trænere ved siden af de sportslige ambitioner har det afgørende mål, at alle skal have det sjovt og føle sig godt tilpas.

SPORTENS SOCIALE FUNKTION kan slet ikke overvurderes. Her lærer børn og unge, at de kan nå langt længere og få bedre resultater, når de spiller sammen - fremfor kun at gå solo hele tiden.

Selvfølgelig skal der være plads til individualister, som kan løfte et hold, men det bliver heller ikke stærkere end dets svageste led. Derfor er det altid vigtigt at gøre alle bedre.

SUND DØMMEKRAFT PRÆGER Lisbeth Klarskovs og klubledelsens vurdering af muligheden for at være med helt fremme indenfor dansk håndbold, der jo er blandt verdens bedste.

De vil bygge langsomt og sikkert op, selv om det betyder, at nogle af Roskildes største talenter i denne sport stadig flytter til andre klubber.

SPORENE SKRÆMMER OGSÅ fra 1980'erne, da herreholdet var med helt fremme, men der ikke var nok penge til at betale for de lønninger og øvrige udgifter, som det krævede.

Heldigvis fik klubbens ledelse dengang trukket stikket og holdet i tide, så man slap med en degradering til en lavere række. Ellers var det endt meget værre.

SKAL ROSKILDE TILBAGE til landets absolutte håndboldtop, kræver det først og fremmest mange penge. For et par år siden mistede klubben elite-tilskuddet fra kommunen, som derefter kun ville give til fodbold og bordtennis.

Den beslutning kan i høj grad diskuteres, men det vil altid være en subjektiv afgørelse, hvor der ikke er nogen præcis facitliste.

TIL GENGÆLD VAR DET TUDETOSSET, at Dansk Håndboldforbund så startede en straffeekspedition ved ikke længere at ville placere landskampe her i byen.

Roskilde havde netop opført en af de største og bedste håndbold-haller på Sjælland, og kommunen har i mange år givet store tilskud i forbindelse med afviklingen af landskampe her.

HELDIGVIS HAR HÅNDBOLDEN SELV GIVET DET BEDSTE SVAR lokalt ved at fortsætte med at skabe talenter på stribe.

Medlemstallet er samtidig øget i de sidste år, og det fortæller bedre end mange og lange skåltaler om det gode arbejde, der stadig udføres ved 40 års jubilæet til glæde for både unge og ældre.

EN KLUB SOM ROSKILDE HÅNDBOLD udfører en meget vigtig og stor opgave i vores lokal samfund. De mange børn og unge, der er aktive her, bliver ikke ungdomssløve bag en spillemaskine eller ender i kriminelle bander.

Derfor fortjener Roskilde Håndbold stor anerkendelse for sit arbejde gennem 40. Det må også gerne udmønte sig i økonomisk støtte fra både kommune og byens erhvervsliv.

HÅNDBOLD-KLUBBEN og mange andre af vore indrætsforeninger er faktisk et af vore stærkeste instrumenter til at skabe sundhed hos borgerne, undgå øget ungdomskriminalitet og sørge for sammenhængskraft i vores lokalsamfund.

På den måde er pengene til sport og forskellige andre kulturinitiativer mere effektive end mange forkromede institutioner. Her har vi i ordets bedste betydning:

EN SOCIAL MASKINE