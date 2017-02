Turismen er det område, hvor Roskilde for den mindste investering kan få den største indtjening. (Foto: Erling J.)

Kommentar: Turistpengene er givet godt ud

Roskilde Avis - 14. februar 2017 kl. 00:19 Af redaktør Torben Kristensen

SKOLEBØRN MED FAMILIER holder vinterferie i Roskilde i den kommende uge, mens de andre steder allerede er i gang nu. Mange drager til Norge og Sverige eller til Alperne for at opleve glæden ved at stå på ski, og det er dem vel undt.

Andre bliver hjemme, enten fordi de er nødt til det eller har lyst. Hver gang børn, forældre og bedsteforældre vælger at bruge bare lidt af deres vinterferie i Roskilde eller et andet sted her i landet, er der faktisk vundet meget. Det giver nemlig lokal og dansk omsætning.

TILBUD OM OPLEVELSER I ROSKILDE er mangedoblet i de senere år. Der er grund til at rose Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museum, rockmuseet, Sagnlandet og andre, når det gælder 'hitte-på-somheden' for at give indbyggerne her oplevelser i deres eget område og tiltrække flere gæster udefra.

Men initiativerne fra de store lokale seværdigheder kan ikke stå alene. Gæsterne i Roskilde skal gerne få en total oplevelse, der også består i at gå rundt i spændende og smukke gader med historisk atmosfære, interessante butikker, gode restauranter, caféer osv. Så vi har brug for en samlet markedsføring af Roskilde og Lejre.

DERFOR KOM NYHEDEN sidste uge i Roskilde Avis, om at Turistbureauet på Stændertorvet skal skæres ned, bag på mig. Direktør Jens Müller, som står for Roskildes turist-indsats, argumenterer ganske vist ret overbevisende for det ved at henvise til stærkt faldende besøgstal i de senere år - og en lignende udvikling i andre større byer.

Men her i Roskilde synes jeg nok, at Turistbureauet har fortjent en ekstra - og rigtig - chance. De sidste par år har nemlig været præget af både ombygning og omflytninger, på selve torvet og ved indgang, så det ofte har været meget svært at finde selve kontoret.

DEN ALVORLIGE NYHED er dog, at Roskilde kun bruger 2 millioner kroner om året på sin turistindsats. Set i forhold til andre større byer og de enestående-attraktioner i vores område er det latterligt lavt.

Domkirken på UNESCO-listen over 'verdens kulturarv' bliver ofte undervurderet af roskildenserne selv, men den er helt unik pga. sin arkitektur og de kongelige gravkapeller. Læg dertil det unikke Vikingeskibsmuseum med arbejdende værksteder og sejlende kopier af de gamle både. Samt Europas først rockmuseum. et flot nyt bymuseum plus attraktionerne i Lejre. Så har vi et stort og meget stærkt tilbud.

FORKLARINGEN PÅ DEN SVAGE INDSATS er historisk. Dels har man været vant til, at turisterne i et vist omfang kom af sig selv - uden nogen ekstra indsats.

Dels var erfaringerne meget dårlige med det tidligere ZBC (som ingen hverken udtale eller forstå), hvor man ville kombinere turisme og erhvervsindsats på det gamle rådhus ved torvet. Her var der 'flere høvdinge end indianere' til at få arbejdet gjort, og denne sløje indsats blev så brugt som undskyldning for at skære ned.

MEN DET ER EN DYR BESPARELSE, hvor fejl fra fortiden nu får lov til at ødelægge muligheder i nutiden og fremtiden. Først og fremmest er det helt til grin, at Roskilde og Lejre kommune - som på alle områder udgør en fælles destination - nu ikke længere kan finde ud af at arbejde sammen.

Vi udgør et samlet område, når det gælder oplevelser af historie, kultur og natur. Så salget af en fælles pakke med oplevelser vil være et langt stærkere og mere attraktivt tilbud for at tiltrække flere besøgende i længere tid, end når attraktionerne og de to kommuner prøver hver for sig.

OPLEVELSES-ØKONOMI er en af Roskildes hovedprioriteringer, når det gælder kultur, musik og andre aktiviteter. Hvorfor så ikke tage turismen med i denne indsats - uanset om opgaven på et tidspunkt skal løses af Erhvervsforum eller klares på anden måde.

Større bevillinger til en stærkere indsats for turisme er nok dem, som tjener sig selv hurtigst hjem. Samtidig vil de øgede indtægter fra turisterne give os råd til meget andet. Det vil gavne både kommunen og det private erhvervsliv i butikker, restauranter, hoteller, taxa osv. Derfor er der mange grunde til at argumentere for, at:

TURISTPENGENE ER GIVET GODT UD .