Kommentar: Tag godt imod Festivalen

Roskilde Avis - 27. juni 2017 kl. 00:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TITUSINDER AF MENNESKER strømmer i disse dage til Roskilde for at være med til den store musikfest på Dyrskuepladsen, der nu afvikles for 47. gang, hvis man regner det første temmelig 'skæve' arrangement med.

I de første år var byen meget betænkelig ved at få så mange mærkelige flippere på besøg, men i løbet af bare få år var man klar over den positive økonomiske betydning, når indbyggertallet blev mere end fordoblet i en uges tid.

DEN FOLKEKÆRE BORGMESTER Lisbeth Olsen udtrykte det med disse rammende ord: 'Engang frygtede vi, når Festivalen kom til Roskilde - nu frygter vi, hvis den en dag skulle forsvinde'.

Folk omkring Festivalen har anslået, at byen direkte og indirekte fra Festivalen får indtægter, der svarer til en ekstra procent i skat. Så meget skal roskildenserne betale mere til kommunen, hvis man fortsat vil have samme niveau indenfor bl.a. sport og kultur, som der nu kan hentes på Dyrskuepladsen.

FOLKENE BAG DEN STORE SUCCES er der også grund til at huske på, så de ikke går helt i glemmebogen, mens vi nu glæder os over den uundværlige fest igen i år. Den gamle kommunaldirektør Henry Jacquet havde set mulighederne og sørgede for, at Ungdommens Hus med Erik Larsen i spidsen overtog festivalen, efter at en krejler og et par gymnasieelever lavede en fallit første gang.

Derefter sikrede daværende skatteinspektør Jørgen Philipsen en moms-fritagelse - til gengæld kan Festivalen ikke puge penge sammen fra år til år, men skal hele tiden bruge overskuddet til velgørende formål. Den ordning har Roskilde nydt godt af lige siden, enten pengene nu er gået til fodboldbaner, spejdere eller julehjælp for trængende børnefamilier.

I SPIDSEN FOR MUSIK-FESTEN har der været skrappe folk som den mangeårige talsmand Leif Skov, den administrative chef Henrik Rass og daværende formand for Roskilde-Fonden, tidligere direktør i Roskilde-hallerne, Dan Hacke.

Men uanset deres kvaliteter kunne det hele kun lade sig gøre med hjælp fra titusinder af frivillige, fortrinsvis fra Roskildes foreninger, sportsklubber, spejdere, børneinstitutioner osv. Her hentede disse afgørende økonomisk hjælp på Dyrskuepladsen til deres arbejde resten af året, og samtidig havde de en dejlig 'BYFEST-IVAL'.

NU ER DENNE FRIVILLIGHED I FARE, hvis Festivalen ikke forstår at holde på de frivillige. Den nye chef Signe Lopdrup forklarede forleden i Roskilde Avis, at hun og den øvrige ledelse er meget opmærksom på problemet.

Men de vil ikke skære ned på antallet af obligatoriske arbejdstimer for de frivillige. Så bliver det for svært og uoverskueligt først at lære dem op og bagefter få det hele til at fungerer, forklarer hun.

FORHÅBENTLIG LYKKES DET at bevare Festivalen som de frivilliges store succes med at organisere et kæmpemæssigt professionelt arrangement. Ellers forsvinder den helt afgørende idé bag festen på Dyrskuepladsen, og så bliver det bare en 'pengemaskine' som så meget andet kommercielt kultur.

Den lokale forankring er lige så livsvigtig, idet Festivalen ikke kan overleve uden sine rødder i Roskilde. Signe Lopdrup lover stadig at komme til byen, og mange af folkene i næste geled er også fra Roskilde, så indtil videre går det.

IMENS KAN ALLE ROSKILDENSERE også selv gøre en indsats. Selv om færre nu kommer ind til byen end tidligere for at handle eller spise, er det vigtigt at de får en positiv oplevelse. Både butikker og indbyggere kan bidrage til det ved at give en god behandling og vise dem rundt.

Den slags får folk til at komme tilbage - måske først om nogle år, når de er blevet ældre og har fået familie. Men så har de både tid og penge til at opleve nogle af Roskildes mange andre kvaliteter. Derfor har vi alle en stor interesse i at hjælpe til med at nå vores fælles mål:

TAG GODT MOD FESTIVALEN