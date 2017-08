Borgmester Joy Mogensen var selvfølgelig glad for den nye hæder til Roskilde, men nu må kommunen og dens turistservice udnytte denne nye mulighed for at få flere gæster til byen. (Foto: Jan Partoft)

Kommentar: Roskilde er den rigtige Matador-by

Roskilde Avis - 16. august 2017 kl. 00:25 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MATADOR FOREGÅR NATURLIGVIS I ROSKILDE har fans af den fantastiske tv-serie afgjort ved en afstemning på nettet.

Næsten 2.000 ud af de godt 5.000 deltagere stemte på. at Korsbæk i virkeligheden er den gamle domkirkeby, der jo også var hjemby for seriens hovedforfatter, den nu 100-årige Lise Nørgaard.

FOR ET PAR ÅR SIDEN offentliggjorde Roskilde Avis en omfattende serie artikler om de personer, der kunne være forbillede for nogle af figurerne i Matador. Hertil bidrog læserne med mange gode informationer.

I den anledning modtog jeg et brev fra fru Nørgaard om, at nu skulle vi ikke komme for godt i gang. For handlingen var ikke hentet fra levende forbilleder men inspireret fra hele Danmark. Heldigvis kunne jeg svare, at det jo netop kun var mulige forbilleder i hendes hjemby.

DEN ENE HOVEDPERSON Mads Skjern, som efterhånden slår sig op til at blive byens tøjmagnat, er der op til flere forbilleder for i Roskilde. Dels købmand Wanneck fra Roskilde Kontantforretning, der lå, hvor Matas og Roskilde Avis nu har til huse. Hans datter Karin ejer fortsat bygningerne.

Dels Henrik Müller, der var far til den nuværende ejer af den store tøjforretning i Skomagergade Peter Müller. Lise Nørgaard havde i sin tid gået i skole med Henrik.

FAMILIEN VARNÆS har der også været fine forbilleder for. Lise Nørgaards egen far, grosserer Harry Jensen, var bestyrelsesformand i en af byens tre store pengeinstitutter, Roskilde Landbobank, så hun kendte derfor også den daværende bankdirektør Stigaard og hans familie.

Siden blev Lise Nørgaard lokal journalist på Roskilde Dagblad, og her fik hun yderligere indblik i hvordan magten var fordelt og blev brugt i Roskilde og Korsbæk.

MAUDE VARNÆS var en såkaldt 'liggedame', der var ved at dåne, hver gang noget gik hende på. Inspirationen er hentet fra moderen til en af Lise Nørgaards veninder, Maren Løkkegaard, gift med oberstløjtnant C.F. Løkkegaard, klosterforvalter på Roskilde adelige Jomfrukloster. Han var under den tyske besættelse en af lederne i den lokale modstandsbevægelse, men nåede at flygte ud ad bagdøren, da Gestopo stormede ind i forvalterboligen på Algade 31.

Så rejste 'liggedamen' sig, lige som Maude gjorde ved den jødiske bankfuntionær Steins flugt. Hun sørgede for, at alle de våben, der var skjult i klosterets have, i stedet kom ned i kælderen 'under de adelige jomfruer'. Her lå de sikkert til krigens slutning.

JERNBANEARBEJDEREN 'Røde', som hver dag mødes med grisehandler Larsen på Jernbanecafeen ved Hestetorvet, er en anden af seriens autentiske skikkelser.

Han hed i virkeligheden Aksel Nielsen og var far til Tonni Nielsen. Sidstnævnte var senere formand for den lokale afdeling af Malernes Fagforening, og med ham i spidsen blev SF et af de store partier i Roskilde, mens han selv var formand for Socialudvalget,

DEN AFDØDE HESTEHANDLER Fernando Møhge er inspireret af købmanden Fernando Møller, som drev forretning i Algade 64 tæt på Røde Port og var meget hesteglad. Derfor fik hans vinderskive motiv med en travhest, da han i år 1900 blev fuglekonge i Roskilde.

Som barn var Lise Nørgaard med til at bringe julekurv til Fernando Møller, der i øvrigt i en periode husede forfatterinden Agnes Henningsen og hendes endnu mere berømte søn PH.

MATADOR-PENGE er et udtryk, som efter det kendte spil bruges om papir-penge uden værdi. Men Matador kan også bruges til at få rigtige indtægter. Som turistby bør Roskilde kunne udnytte Korsbæk-udnævnelsen, der er langt mere autentisk end kulisserne på Dyrehavsbakken.

Her er alle tiders mulighed for at tiltrække tusinder af turister til fra hele Danmark og vore nabolande, hvor serien også var en stor succes. Til en start kunne den totalt mislykkede ombygning til restaurant i det gamle rådhus måske i stedet bruges til at genskabe en Jernbanecafé med Tjener Boldt, frikadeller og pilsnere som et levende og sjovt turistkontor.

I SIDSTE AFSNIT, der foregår et par år efter slutningen af 2. verdenskrig i 1945, mødes de to familier Skjern og Varnæs til fest. Gennem de 20 år, Matador foregår, har de ellers været modstandere og bekæmpet hinanden det meste af tiden.

Men nu er tiden inde til at arbejde sammen for at opnå bedre resultater i fælles interesse. Sådan er det heldigvis ofte i dagens Korsbæk, hvilket er en ekstra grund til, at:

ROSKILDE ER DEN RIGTIGE MATADOR-BY