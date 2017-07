Roskilde Roklub er langt mere end blot en idrætsforening. (Arkivfoto: Erling J.)

Kommentar: Roklubben som kulturbærer

Roskilde Avis - 25. juli 2017 kl. 00:08 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FREDAG INDVIEDE ROSKILDE ROKLUB et nyt og større motionscenter, hvor både topatleter, børn og unge samt ikke mindst de mange motionister kan holde sig i form hele året, når vejret forhindrer dem i at stikke årerne i fjorden.

Denne begivenhed var kun en af mange blandt døgnets nyheder. Men alligevel kom jeg til at tænke på, hvad sådan en klub egentlig betyder for sin hjemby.

VI HAR DET RET GODT I ROSKILDE, fordi vi lever i en kommune med et gennemgående fornuftigt byråd, fin beskæftigelse og god økonomi.

Men hvad er det så, der skaber denne lokale velstand og velfærd, som et stort flertal - men desværre ikke alle - blandt roskildensere kan nyde godt af.

DOMKIRKESTADEN HAR LEVET af viden - lige fra de mange kirkefolk op gennem historien til nutidens universitet og mange andre lokale uddannelsessteder.

Sammen med dem fulgte også både handelsfolk og håndværkere, der fortsat bidrager kraftigt til den lokale velstand.

I DE SIDSTE ÅRTIER er Roskilde desuden blevet en oplevelsesby, takket være domkirken, vikingeskibene, andre stærke lokale museer - og ikke mindst festivalen.

Det har givet en hel ny form for økonomisk udvikling, hvor denne form for vækst fungerer sammen med de ældre hovederhverv: handel, håndværk og uddannelse.

DEN ALLERVIGTIGSTE FAKTOR er dog roskildenserne selv. Festivalen har udviklet frivilligheds-kulturen til et nyt højdepunkt, så aktive mennesker og foreninger løser store opgaver, som der normalt ellers skal store firmaer til at klare.

Men grundlaget var der allerede i forvejen i form af flittige og socialt indstillede mennesker, der gerne ville gøre noget for andre og deres by. Derfor var det nok heller ikke helt tilfældigt, at Festivalen opstod i Roskilde.

ROSKILDE ROKLUB har igennem sine mere end 125 år været en meget vigtig del denne historie. I jubilæumsåret 2015 bragte Roskilde Avis en række artikler, der fortalte grundigt om det meget alsidige liv i klubben.

Blandt de mange ledere har været direktør Henrik Christiansen fra Roskilde Bank, direktør Jørgen Svarre Nielsen fra Roskilde Sparekasse og senest byrådsmedlem Bent Jørgensen (V) samt den nuværende formand, tidligere drabschef Ove 'Wallander' Pedersen.

MANGE STORE PRÆSTATIONER er roet i land gennem årene. Den allerstørste er dog fortsat OL-guldet i 2'er med styrmand i 1948 til de tre roskildensere: Finn Pedersen, Tage Henriksen og Carl-Ebbe Andersen.

Men ved de to seneste lege i London og Rio er det også blevet til både bronze og sølv for de ro Roskilde-medlemmer Kasper Winther Jørgensen og Jacob Barsøe i 'guldfireren', som dersværre nu forsvinder som OL-bådklasse.

TOP-ATLETERNE er dog kun - ja, netop toppen af kransekagen. For Roskilde er det nok så vigtigt, at klubben kan samle 500 medlemmer i et sundt og socialt fællesskab.

I de senere år er der endda kommet betydeligt flere børn og unge medlemmer, fordi man nu også sørger for udstyr til dem - og dermed undgår at blive en pensionist-forening.

FUNDAMENTET FOR DEN SUCCES blev lagt for længe siden. F.eks. i 1940, da fremsynede folk i klubben turde bygge det flotte klubhus ved havnen. Det var både stort og rigtigt tænkt, så man også senere har kunnet udvide det med tilbygninger.

Med den placering har de fysiske forudsætninger været der for et nødvendigt klubliv, som kan samle medlemmer. I øvrigt er KFUM's fodboldklub, der også selv han skabt sine fine faciliteter i Lillevang, et lignende udtryk for samme vellykkede metode.

DET GODE EKSEMPEL med Roskilde Roklub er en positiv historie, der peger fremad, og andre dygtige sportsklubber og foreninger rundt om i kommunen udfører en tilsvarende indsats.

De repræsenterer en meget vigtig del af et lokalt samfund, som vi gerne vil leve i og udvikle. Derfor er der grund til at glæde sig over:

ROKLUBBEN SOM KULTURBÆRER.